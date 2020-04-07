"Динамо" – "Баварія": драматичному матчу в Лізі чемпіонів 21 рік – ретровідео
Рівно 21 рік тому відбувся найбільш драматичний матч в історії українського футболу. "Динамо" поки востаннє зіграло на стадії 1/2 фіналу Ліги чемпіонів. Досі жоден український клуб не зміг повторити досягнення команди Валерія Лобановського.
7-го квітня 1999 року "Динамо" зіграло перший півфінальний матч проти мюнхенської "Баварії". Гра у Києві на НСК "Олімпійський" завершилася нічиєю 3:3.
Поєдинок відвідало 90 000 глядачів.
Дивіться також Як воротар "Севільї" Палоп забивав "Шахтарю" у Кубку УЄФА: ретровідео
Це був третій в історії вихід "Динамо" до півфіналу Кубка/Ліги чемпіонів.
Динамо – Баварія 3:3
Голи: Шевченко, 16, 43, Косовський, 50 – Тарнат, 45, Еффенберг, 78, Янкер, 90
Господарі поля завдяки дублю Шевченка повели з рахунком 2:0. Тарнат відіграв один гол на останній хвилині першого тайму.
По перерві Віталій Косовський відновив перевагу "біло-синіх" у два голи. Однак столичний клуб не втримав перемогу.
Еффенберг на 78 хвилині зробив рахунок 3:2, а Янкер голом на останній хвилині основного часу змусив замовкнути весь "Олімпійський".
Динамо – Баварія дивіться відео голів
У повторній зустрічі "Баварія" перемогла з рахунком 1:0.
У фінальному матчі доля повернула "Баварії" борг. Мюнхенці перемагали "Манчестер Юнайтед" протягом всієї гри, однак пропустили два м'ячі наприкінці поєдинку.
Найцікавіші новини спорту – підписуйтеся на наш Twitter та Telegram.
Читайте також
-
Не можу цього зрозуміти, – гравець збірної України з футболу про декомунізаціюсьогодні , 14:37
-
Правила поведінки від зірок українського футболу для вболівальників під час карантинусьогодні , 09:41
-
Шестиразова чемпіонка світу з біатлону завершила кар'єрусьогодні , 14:15
-
У поєдинку із Лопесом потрібно включати боксерський IQ: Ломаченко про майбутнього суперникасьогодні , 10:43
-
Смерть мами Гвардіоли, відверте зізнання Пятова та інші новини спорту 6 квітнясьогодні , 07:20
-
Тоні Фергюсон – відео попередніх боїв жорсткого американцясьогодні , 13:14