Динамо – Брюгге: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Динамівці готуються до реваншу. У першому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів команда Хацкевича поступилася Брюгге 0:1. То ж у домашній грі проти бельгійців Динамо влаштує лише перемога.

На відміну від першого матчу цього разу український гранд є фаворитом. Читайте також: Матч "Динамо" проти "Брюгге" у Лізі чемпіонів обслужить фартовий для киян арбітр Коефіцієнт на перемогу київського "Динамо" – 2,07. Нічия – 3,46. Виграє "Брюгге" – коефіцієнт 3,6.

Коефіцієнт перемоги Натомість, футбольні експерти більше вірять у прохід бельгійців до наступного раунду. Коефіцієнт 1,37 – далі пройде "Брюгге". У наступному раунді зіграє "Динамо" – 3,15.

Прогноз букмекерів Матч розпочнеться у вівторок 13 серпня о 20:30.