Динамо – Брюгге: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

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Динамівці готуються до реваншу. У першому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів команда Хацкевича поступилася Брюгге 0:1. То ж у домашній грі проти бельгійців Динамо влаштує лише перемога.

На відміну від першого матчу цього разу український гранд є фаворитом.

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Коефіцієнт на перемогу київського "Динамо" – 2,07. Нічия – 3,46. Виграє "Брюгге" – коефіцієнт 3,6.

Прогноз букмекерів Динамо – Брюгге
Коефіцієнт перемоги

Натомість, футбольні експерти більше вірять у прохід бельгійців до наступного раунду. Коефіцієнт 1,37 –  далі пройде "Брюгге". У наступному раунді зіграє "Динамо" – 3,15.

Прогноз букмекерів Динамо – Брюгге
Прогноз букмекерів

Матч розпочнеться у вівторок 13 серпня о 20:30.

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Теги: Спорт Футбол Динамо Новини Спорту
Джерело: 24 канал
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