"Динамо" – "Челсі": стартові склади на матч 1/8 Ліги Європи

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"Динамо" – "Челсі": стартові склади
"Динамо" – "Челсі": стартові склади / twitter.com/chelseafc

Київське "Динамо" та лондонський "Челсі" визначилися зі стартовими складами на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи.

Англійський клуб вийде в оптимальному складі. У киян, через проблеми зі складом, на місці нападника гратиме Денис Гармаш.

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Динамо: Бойко, Кендзьора, Бурда, Кадар, Миколенко, Шепелєв, Сидорчук, Циганков, Шапаренко, Сідклей, Гармаш

Челсі: Кепа, Дзаппакоста, Крістенсен, Рюдігер, Алонсо, Канте, Ковачіч, Лофтус-Чік, Хадсон-Одой, Вілліан, Жиру

Матч "Динамо" – "Челсі" розпочнеться о 19:55 на НСК "Олімпійський" у Києві. Онлайн-трансляція – на Спорт24.

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Теги: Спорт Динамо Ліга Європи Футбол Челсі Новини Спорту
Джерело: 24 Канал
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