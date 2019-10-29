Динамо – Шахтар: де дивитися матч 1/8 фіналу Кубка України

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Динамо – Шахтар: де дивитися
Динамо – Шахтар: де дивитися / ФК "Динамо"

Київське "Динамо" у середу, 30 жовтня, зіграє проти "Шахтаря" в 1/8 фіналу Кубка України. В Україні цей матч можна переглянути як онлайн, так і по телебаченню.

Домашні матчі в чемпіонаті України показує телеканал "2+2". Саме на ньому і буде трансляція матчу "Динамо" – "Шахтар". Початок трансляції о 19:25, сам матч розпочнеться о 19:30.

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Дивитися онлайн матч "Динамо" – "Шахтар" можна на порталі FootballHub. Там теж трансляція розпочнеться о 17:00.

О 19:10 на youtube-каналі "Динамо" теж розпочнеться трансляція матчу проти "Шахтаря". Вона буде розширена і з коментарями зі стадіону.

Статистика протистоянь "Динамо" та "Шахтаря" у Кубку України – за посиланням

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Динамо Шахтар Кубок України
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