Динамо – Шахтар: фанати киян виготовили футболки з епічним моментом матчу (фото)

Вболівальники київського "Динамо" залишились під враженням від епізоду за участю Дениса Попова та Жуніора Мораєса в матчі 1/8 фіналу Кубка України з "Шахтарем".

Фанати "Динамо" випустили спеціальну футболку, на якій зображений момент із підкатом Попова проти Мораєса, йдеться на сторінці Druzi Dynamo у Facebook.

Читайте також: Мені до Рамоса – як Яремчуку до Роналду, – герой матчу "Динамо" з "Шахтарем"

Мораєсу не подавали руки. Це було добре, але чекали ми не цього. Момент, зображений на футболці, втілив в собі одразу два бажання київських фанатів: помсти і справедливості.



Те, що це зробив молодий, злий вихованець Динамо, який хвилинами раніше вколотив переможний гол, перетворив цей алмаз у справжній діамант,

– йдеться у дописі.





Нагадаємо, Денис Попов відзначився переможним голом у ворота Шахтаря в 1/8 фіналу Кубка України, а трохи згодом у брутальному стилі відібрав м'яч у Жуніора Мораєса, який перейшов з київського "Динамо" до "гірників".

Звіт про матч "Динамо" – "Шахтар" читайте за посиланням