Динамо – Шахтар: фанати киян виготовили футболки з епічним моментом матчу (фото)
Вболівальники київського "Динамо" залишились під враженням від епізоду за участю Дениса Попова та Жуніора Мораєса в матчі 1/8 фіналу Кубка України з "Шахтарем".
Фанати "Динамо" випустили спеціальну футболку, на якій зображений момент із підкатом Попова проти Мораєса, йдеться на сторінці Druzi Dynamo у Facebook.
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Мораєсу не подавали руки. Це було добре, але чекали ми не цього. Момент, зображений на футболці, втілив в собі одразу два бажання київських фанатів: помсти і справедливості.
Те, що це зробив молодий, злий вихованець Динамо, який хвилинами раніше вколотив переможний гол, перетворив цей алмаз у справжній діамант,
– йдеться у дописі.
Звіт про матч "Динамо" – "Шахтар" читайте за посиланням
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