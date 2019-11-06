Динамо – Шахтар: фанати киян виготовили футболки з епічним моментом матчу (фото)

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Денис Попов та Жуніор Мораєс
Денис Попов та Жуніор Мораєс / Фото Івана Вербицього (Главком)

Вболівальники київського "Динамо" залишились під враженням від епізоду за участю Дениса Попова та Жуніора Мораєса в матчі 1/8 фіналу Кубка України з "Шахтарем".

Фанати "Динамо" випустили спеціальну футболку, на якій зображений момент із підкатом Попова проти Мораєса, йдеться на сторінці Druzi Dynamo у Facebook.

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Мораєсу не подавали руки. Це було добре, але чекали ми не цього. Момент, зображений на футболці, втілив в собі одразу два бажання київських фанатів: помсти і справедливості.

Те, що це зробив молодий, злий вихованець Динамо, який хвилинами раніше вколотив переможний гол, перетворив цей алмаз у справжній діамант,
– йдеться у дописі.



Нагадаємо, Денис Попов відзначився переможним голом у ворота Шахтаря в 1/8 фіналу Кубка України, а трохи згодом у брутальному стилі відібрав м'яч у Жуніора Мораєса, який перейшов з київського "Динамо" до "гірників".

Звіт про матч "Динамо" – "Шахтар" читайте за посиланням

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Футбол Динамо Шахтар Жуніор Мораес
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