"Динамо" – "Шахтар": команди назвали стартові склади

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"Динамо" – "Шахтар": команди назвали стартові склади
"Динамо" – "Шахтар": команди назвали стартові склади / twitter.com/dynamokyiv

Київське "Динамо" та донецький "Шахтар" назвали стартові склади на матч 1/8 фіналу Кубку України. Гра розпочнеться о 19:30 на стадіоні НСК "Олімпійський".

Наставник "Шахтаря" Луїш Каштру здивував, випустивши в основному складі Коваленка та Болбата.

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Натомість у "Динамо" з перших хвилин зіграють Кендзьора та Караваєв, які є конкурентами за позицією.

Стартові склади команд

Динамо: Бущан, Кендзьора, Попов, Шабанов, Миколенко, Шепелєв, Сидорчук, Караваєв, Вербич, Циганков, Бєсєдін

Шахтар: Пятов, Кривцов, Степаненко, Тайсон, Мораес, Марлос, Коноплянка, Матвієнко, Коваленко, Ісмаїлі, Болбат.

Огляд матчу "Динамо" – "Шахтар" читайте на сайті Спорт24.

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Теги: Спорт Футбол Динамо Шахтар
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