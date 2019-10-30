"Динамо" – "Шахтар": команди назвали стартові склади
Київське "Динамо" та донецький "Шахтар" назвали стартові склади на матч 1/8 фіналу Кубку України. Гра розпочнеться о 19:30 на стадіоні НСК "Олімпійський".
Наставник "Шахтаря" Луїш Каштру здивував, випустивши в основному складі Коваленка та Болбата.
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Натомість у "Динамо" з перших хвилин зіграють Кендзьора та Караваєв, які є конкурентами за позицією.
Стартові склади команд
Динамо: Бущан, Кендзьора, Попов, Шабанов, Миколенко, Шепелєв, Сидорчук, Караваєв, Вербич, Циганков, Бєсєдін
Шахтар: Пятов, Кривцов, Степаненко, Тайсон, Мораес, Марлос, Коноплянка, Матвієнко, Коваленко, Ісмаїлі, Болбат.
Огляд матчу "Динамо" – "Шахтар" читайте на сайті Спорт24.
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