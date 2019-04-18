"Динамо" – "Шахтар": квитки на матч на НСК "Олімпійський"

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Квитки на матч "Динамо" – "Шахтар"
Квитки на матч "Динамо" – "Шахтар" / ФК "Шахтар"

У продаж надійшли квитки на матч "Динамо" – "Шахтар". який відбудеться 24 квітня на НСК "Олімпійський" у Києві. перепустки на матч можна купити від 50 гривень.

На гру доступні квитки наступних цінових категорій: 50, 100, 200, 300, 350, 400, 800 та 1000 гривень.

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Ціна квитків на матч "Динамо" – "Шахтар"

Нагадаємо, що відвідувачі матчів на “Олімпійському” тепер не мають потреби видруковувати квитки, придбані в Інтернеті. На стадіоні працюють нові вхідні термінали зі сканерами, які зчитують квитки з екранів мобільних пристроїв – смартфонів, планшетів. 

Також квитки на матч "Динамо" – "Шахтар" можна придбати онлайн.

Матч "Динамо" – "Шахтар" відбудеться у середу, 24 квітня. Початок матчу о 18:30.

 

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Теги: Спорт Футбол Динамо Шахтар
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