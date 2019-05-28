"Динамо" активно цікавиться камерунським захисником "Карпат", – журналіст

Півзахисник "Карпат" Мартін Онгла може продовжити кар'єру в "Динамо".

За інформацією журналіста Кирила Крижановського, камерунець може стати першим новачком киян в літнє міжсезоння.

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"Динамо" прискореними темпами збирає інформацію і позначає інтерес до півзахисника "Карпат" Мартіна Онгли. За моєю інформацією, інтерес вже набуває конкретних обрисів і, можливо, це буде перше придбання "Динамо" цього літа,

– написав Крижановський.

До переїзду в Україну Мартін Онгла переважно виступав за резервні команди "Гранади" і "Барселони", а за основний склад "Гранади" в його активі 10 зіграних матчів.

У січні 2019 року Онгла на правах оренди перейшов у "Карпати", в складі яких провів 13 поєдинків у всіх турнірах, і записав на свій рахунок 2 забитих м'ячі.

Спорт 24 писав, що на початку травня "Динамо" підписало контракт з нігерійським захисником Джозефом Окоро, який раніше знаходився на перегляді в команді.

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