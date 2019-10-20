"Динамо" в напруженій грі здолало "Олександрію": відео

"Динамо" зуміло здобути 5 поспіль перемогу в рамках чемпіонату України. У центральному поєдинку 11 туру "біло-сині" здолали "Олександрію".

Динамо – Олександрія 1:0

Гол: Миколенко, 32

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Після паузи на поєдинки національних збірних в центральному матчі 11 туру чемпіонату України зустрілися "Динамо" й "Олександрія". Олексій Михайличенко здивував суперника, випустивши у стартовому складі Дениса Попова й Франа Соль. Натомість Володимир Шаран на гру проти киян випустив перевірених бійців.

Як і очікувалося, "Динамо" від початку гри заволоділо ініціативою. Гості грали другим номером. Перша гольова нагода була саме в "чорно-жовтих". М'яч доставили Ковальцю, який пробив низом. Георгій Бущан парирував удар, але вкрай невпевнено, тому захисники вибили м'яч. На 25 хвилині в гостей виникла ще одна нагода.

Партнери вивели Безбородька майже віч-на-віч з Бущаном. Нападника наздогнав Попов і в підкаті вибив м'яч, збивши Дениса. Епізод дуже близький до пенальті, але арбітр матчу Микола Балакін продемонстрував гірчичник нападнику "Олександрії" за симуляцію. Ймовірно, "Динамо" зрозуміло, що гості близькі, щоб відкрити рахунок, тому швидко організували результативну атаку.

На 32 хвилині Миколенко пробіг з м'ячем майже все поле та віддав пас на лівий фланг на Де Пену. Карлос навісив на Віталія, який у падінні замкнув подачу головою – 1:0.

На 37 хвилині вже "Динамо" вимагало пенальті. Банада відіграв проти Циганкова на межі фолу, але Балакін був послідовний і покарав лідера "Динамо" жовтою карткою за симуляцію. На старті другого тайму Банада знову небезпечно зупинив Циганкова у штрафному. Цього разу Балакін також не призначив пенальті, але другу жовту картку Віктору не продемонстрував.

"Олександрія" активно розпочала другу половину гри. Дубра класно замикав подачу у штрафний на 51 хвилині, але м'яч пролетів над поперечиною. Кияни відповіли не менш гостро. Соль зупинив верхову передачу й відразу пробив по воротах Паньківа, але трішки вище. Наступний справді гострий момент на 76 хвилині мало "Динамо".

"Біло-сині" розгорнули швидку атаку, внаслідок якої Де Пена вийшов віч-на-віч з Паньків. Уругваєць пробив у кут, проте Паньків парирував постріл. Ні Соль, ні Циганков не зуміли добити м'яч у порожні ворота. Команди створили на двох ще декілька потенційно небезпечних моментів, але до другого голу в грі справа так і недійшла. 1:0 – "Динамо" вп'яте поспіль перемагає в чемпіонаті та виходить на другу позицію.

Наступні матчі обидві команди проведуть у Лізі Європи. "Динамо" вдома прийме "Копенгаген", а "Олександрія" поїде у Францію на гру проти "Сент-Етьєна".

Динамо – Олександрія відеоогляд матчу