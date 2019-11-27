"Динамо" апетитним тортом привітало Вербича з днем народженням прямо в літаку: відео

27 листопада день народження святкує словенській півзахисник "Динамо" Беньямін Вербич. Команда привітала футболіста тортом прямо під час польоту у Швецію на матчі Ліги Європи з "Мальме".

Беньяміну Вербичу 27 листопада виповнилося 26 років. Київський клуб на своєму клубному сайті побажав словенцю якнайбільше точних передач та яскравих голів, лише перемог і трофеїв у складі "Динамо".

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27 листопада "Динамо" вилетіло у Швецію на матч 5 туру групового етапу Ліги Європи проти "Мальме". У літаку Вербич отримав торт.

Відео з літака "Динамо"

Третій сезон Вербича в "Динамо"

Беньямін приєднався до "Динамо" наприкінці грудня 2017-го року і з першого ж свого сезону у складі "біло-синіх" став стабільним гравцем основи.

У нинішньому сезоні словенець зіграв у чемпіонаті України 10 матчів (забив п’ять м’ячів), 1 матч Кубку України, 1 – у Суперкубку та 4 матчі (1 гол) – у єврокубках.