Динамо – Арсенал-Київ: прогноз букмекерів на матч УПЛ

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Динамо - Арсенал Київ: прогноз, ставки на матч УПЛ 2018/19
Динамо – Арсенал Київ: прогноз букмекерів на матч УПЛ / facebook.com/fcdynamoua

"Динамо" після невдачі у Лізі Європи спробує реабілітуватися перед фанатами на внутрішній арені. Суперником киян буде аутсайдер чемпіонату України й букмекери оцінили шанси команд на перемогу.

Попередній матч між командами завершився важкою перемогою "Динамо". "Біло-сині" догравали матч у меншості й були близькими, щоб втратити очки. Тому списувати "Арсенал" з рахунків аж ніяк не варто.

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Фаворит Спорт

"Динамо" вже три матчі поспіль на внутрішній арені здобуває перемоги у рідних стінах із загальним рахунком 11:0. На чергову перемогу "Динамо" у "Фаворит спорт" дають коефіцієнт 1,15. На те, що "Арсенал" перерве приємну серію "динамівців" – 18,75, а на нічию – 7,75.

Pari Match

У цій букмекерській конторі також впевнені у перемозі "Динамо". На успіх підопічних Олександра Хацкевича коефіцієнт 1,15. У попередньому турі "Арсенал" обіграв "Олімпік" і це була тільки третя перемога "канонірів" у сезоні. На те, що "Арсенал" здобуде четверту перемогу в матчі з "Динамо" коефіцієнт 21. На нічию – 7,30.

Winline

Принципово не відрізняються оцінки букмекерів Winline. На перемогу "Динамо" дають коефіцієнт 1,14, а на "Арсенал" – 13. Нічию букмекери оцінили коефіцієнтом 7,46.

Поєдинок 21 туру чемпіонату України "Динамо" – "Арсенал" відбудеться у неділю, 10 березня. Початок матчу, о 17:00.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту ФК Арсенал-Київ Динамо УПЛ
Джерело: 24 Канал
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