"Динамо" без Попова та з дебютантом вирушило на матч Ліги Європи
Головний тренер київського "Динамо" Олексій Михайличенко оголосив заявку на поєдинок 5 туру Ліги Європи проти "Мальме" з однойменного міста.
У Швецію "Динамо" полетіло чартерним рейсом. У складі делегації – 21 гравець, повідомляє офіційний сайт клубу.
Читайте також: Легендарний шведський нападник останній матч на домашньому стадіоні зіграє проти "Динамо"
Разом з командою не полетів Денис Попов, який отримав м'язове ушкодження. Зате в Мальме відправився захисник молодіжного "Динамо" U21 Олександр Сирота.
Воротарі: Бойко, Кучерук, Бущан;
Захисники: Сирота, Кендзьора, Шабанов, Кадар, Миколенко;
Півзахисники: Сидорчук, Буяльський, Циганков, Вербич, Де Пена, Гармаш, Караваєв, Шепелев, Шапаренко, Андрієвський;
Нападники: Родрігес, Соль, Бєсєдін.
Нагадаємо, що матч Ліги Європи "Мальме" – "Динамо" відбудеться у четвер, 28 листопада. Початок зустрічі – о 22:00.
Вибір редакції
-
"Шахтар" здобув важливу нічию з "Манчестер Сіті" завдяки голу Соломона: відео26 листопада , 23:51
-
Ломаченко чи Альварес: хто більше заслуговує на звання кращого боксера планети26 листопада , 18:30
-
МОК підтримав введення санкцій проти Росії через підробку даних лабораторії РУСАДА26 листопада , 16:26