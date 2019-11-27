"Динамо" без Попова та з дебютантом вирушило на матч Ліги Європи

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"Динамо" – "Мальме" склад киян / Фото з відкритих джерел

Головний тренер київського "Динамо" Олексій Михайличенко оголосив заявку на поєдинок 5 туру Ліги Європи проти "Мальме" з однойменного міста.

У Швецію "Динамо" полетіло чартерним рейсом. У складі делегації – 21 гравець, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Разом з командою не полетів Денис Попов, який отримав м'язове ушкодження. Зате в Мальме відправився захисник молодіжного "Динамо" U21 Олександр Сирота.

Воротарі: Бойко, Кучерук, Бущан;

Захисники: Сирота, Кендзьора, Шабанов, Кадар, Миколенко;

Півзахисники: Сидорчук, Буяльський, Циганков, Вербич, Де Пена, Гармаш, Караваєв, Шепелев, Шапаренко, Андрієвський;

Нападники: Родрігес, Соль, Бєсєдін.

Нагадаємо, що матч Ліги Європи "Мальме" – "Динамо" відбудеться у четвер, 28 листопада. Початок зустрічі – о 22:00.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Динамо Ліга Європи
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