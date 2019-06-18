"Динамо" безкоштовно відпускає універсального футболіста

Універсальний футболіст "Динамо" Микола Морозюк, який може зіграти на декількох позиціях, покине київський клуб. "Біло-сині" безкоштовно відпустять Морозюка.

Взимку "Динамо" віддало Морозюка в оренду в турецький клуб "Різерспор", який посів 11-е місце в чемпіонаті Туреччини.

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Турецький журналіст Ертан Сюзгюн повідомляє, що Морозюк підпише з "Різерспором" 2-річний контракт.

"Динамо" не вимагатиме грошей за його трансфер. Про операцію оголосять в середу, 19 червня.

Сам Морозюк раніше заявив, що він усім задоволений у "Різерспорі", тому розраховує залишатися і далі в турецькому клубі.

Микола Морозюк, який на футбольному полі може зіграти оборонця або півзахисника, в минулому сезоні провів за "Різерспор" 14 матчів та віддав одну результативну передачу. Оренда 31-річного футболіста закінчується у кінці червня. Трансферна вартість Миколи – 1,7 мільйона євро.