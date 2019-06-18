"Динамо" бореться з "Брагою" за польського футболіста

Київське "Динамо" може придбати чергового футболіста з польського чемпіонату. Увагу "біло-сині" привернув оборонець Матеушем Вєтеска з "Легії".

Взимку "Динамо" начебто розглядало трансфер польського футболіста, однак до підписання контракту справа не дійшла.

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Тепер же кияни начебто відновили інтерес до футболіста. Як повідомляє польський журналіст Super Express та кореспондент UEFA Пьотр Кожмінський, "Динамо" цікавиться 22-річним оборонцем.

У коментарі українському ресурсу FootballHub журналіст заявив, що "Лех" може погодитися продати Матеуша в "Динамо" за 2 мільйони євро. Журналіст сказав, що Вєтеска володіє хорошим першим пасом, але йому бракує швидкості.

Також поляком цікавиться португальська "Брага".

NEWS: Sporting Braga mocno zainteresowany Mateuszem Wieteska. Wrócił tez temat transferu do Dynama Kijów. Generalnie spory ruch wokół niego. Jak widać warto dobrze zagrać na EURO U 21. — Piotr Koźmiński (@UEFAComPiotrK) 17 июня 2019 г.

У минулому сезоні Вєтеска провів за варшавську "Легію" 42 матчів. Наразі виступає за Молодіжну збірну Польщі на чемпіонаті Європи. У першому матчі поляки перемогли бельгійців (3:2).

Раніше "Динамо" придбало з польського чемпіонату Тамаша Кадара та Томаша Кендзьору. Обидва переїхали в Київ з польського "Леху". У 2014 році в "Динамо" з "Леху" перейшов нападник Лукаш Теодорчик. Таким чином можна припустити, що керівництво кияни має хороші відносини з польськими клубами.