"Динамо" бореться з "Брагою" за польського футболіста
Київське "Динамо" може придбати чергового футболіста з польського чемпіонату. Увагу "біло-сині" привернув оборонець Матеушем Вєтеска з "Легії".
Взимку "Динамо" начебто розглядало трансфер польського футболіста, однак до підписання контракту справа не дійшла.
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Тепер же кияни начебто відновили інтерес до футболіста. Як повідомляє польський журналіст Super Express та кореспондент UEFA Пьотр Кожмінський, "Динамо" цікавиться 22-річним оборонцем.
У коментарі українському ресурсу FootballHub журналіст заявив, що "Лех" може погодитися продати Матеуша в "Динамо" за 2 мільйони євро. Журналіст сказав, що Вєтеска володіє хорошим першим пасом, але йому бракує швидкості.
Також поляком цікавиться португальська "Брага".
У минулому сезоні Вєтеска провів за варшавську "Легію" 42 матчів. Наразі виступає за Молодіжну збірну Польщі на чемпіонаті Європи. У першому матчі поляки перемогли бельгійців (3:2).
Раніше "Динамо" придбало з польського чемпіонату Тамаша Кадара та Томаша Кендзьору. Обидва переїхали в Київ з польського "Леху". У 2014 році в "Динамо" з "Леху" перейшов нападник Лукаш Теодорчик. Таким чином можна припустити, що керівництво кияни має хороші відносини з польськими клубами.
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