"Динамо" Брест прийняло рішення щодо майбутнього Хачеріді
Український футболіст Євген Хачеріді не покине "Динамо" Брест після скандалу в матчі 5 туру чемпіонату Білорусі. Хачеріді був вилучений наприкінці гри з "Вітебськом" через неспортивну поведінку.
Центральний оборонець вдарив ногою гравця команди-суперниці. За це арбітр вилучив Євгена та призначив пенальті у ворота "Динамо".
Удар з позначки реалізував Ніколаєску та приніс "Вітебську" мінімальну перемогу.
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Після інциденту у ЗМІ з'явилася інформація, що "Динамо" начебто хоче розірвати контракт з Хачеріді.
У пресслужбі брестського клубу заперечують цю інформацію.
"Ця інформація не відповідає дійсності. Контракт з Євгеном розриватися не буде", – заявили у пресслужбі клубу, інформує Tribuna.com Білорусь.
Також ЗМІ повідомили, що Євген після гри намагався вдарити арбітра.
- Чинна угода Хачеріді з "Динамо" Брест діє до 31 грудня 2021 року. Хачеріді став гравцем білорусів 1 січня 2020 року.
- Євген перейшов у "Динамо" як вільний агент.
- "Динамо" після 5 турів посідає тільки 10-у сходинку в турнірній таблиці чемпіонату Білорусі.
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