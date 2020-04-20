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"Динамо" Брест прийняло рішення щодо майбутнього Хачеріді

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Євген Хачеріді / 24 канал

Український футболіст Євген Хачеріді не покине "Динамо" Брест після скандалу в матчі 5 туру чемпіонату Білорусі. Хачеріді був вилучений наприкінці гри з "Вітебськом" через неспортивну поведінку.

Центральний оборонець вдарив ногою гравця команди-суперниці. За це арбітр вилучив Євгена та призначив пенальті у ворота "Динамо". 

Удар з позначки реалізував Ніколаєску та приніс "Вітебську" мінімальну перемогу.

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Після інциденту у ЗМІ з'явилася інформація, що "Динамо" начебто хоче розірвати контракт з Хачеріді.

У пресслужбі брестського клубу заперечують цю інформацію.

"Ця інформація не відповідає дійсності. Контракт з Євгеном розриватися не буде", – заявили у пресслужбі клубу, інформує Tribuna.com Білорусь.

Також ЗМІ повідомили, що Євген після гри намагався вдарити арбітра.

  • Чинна угода Хачеріді з "Динамо" Брест діє до 31 грудня 2021 року. Хачеріді став гравцем білорусів 1 січня 2020 року.
  • Євген перейшов у "Динамо" як вільний агент.
  • "Динамо" після 5 турів посідає тільки 10-у сходинку в турнірній таблиці чемпіонату Білорусі.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол
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