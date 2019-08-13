Динамо – Брюгге: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів

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Динамо – Брюгге: де дивитися онлайн 13 серпня 2019 ▷ ЛЧ 2019
Динамо – Брюгге дивитися онлайн / ФК "Динамо"

У вівторок, 13 серпня, київське "Динамо" зіграє проти бельгійського "Брюгге". Це буде матч-відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Переглянути його можна буде як на стадіоні, так і по телебаченні та онлайн. Доступний він буде до перегляду і на сайті Спорт24.

Право на показ матчів "Динамо" віддало 1+1 media. Тож саме їх канал "2+2" і покаже матч "Динамо" – "Брюгге" у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів. Початок трансляції на каналі – о 20:25. Сам матч розпочнеться о 20:30.

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Матч онлайн буде транслюватися в youtube на каналі Football Hub. Посилання на трансляцію буде доступно ближче до початку матчу.

Переглянути матч "Динамо" – "Брюгге" онлайн можна буде і на Спорт24. Посилання буде опубліковано згодом.

Матч "Динамо" – "Брюгге" відбудеться у вівторок, 13 серпня. Початок матчу на НСК "Олімпійський" о 20:30. У першому матчі "Брюгге" переміг 1:0. Тож киянам треба перемагати з різницею у два голи, щоб проходити у наступний раунд.

Відео голів та результат матчу – на сайті Спорт24.

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Теги: Футбол Новини Спорту Спорт Динамо Ліга чемпіонів
Джерело: 24 канал
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