Динамо – Челсі: анонс матчу 1/8 фіналу Ліги Європи

Київське "Динамо" за вихід у чвертьфінал Ліги Європи посперечається з лондонським "Челсі". Однак шансів у "Динамо" не так і багато. Після поразки 3:0 у першому матчі в Англії, букмекери не дуже вірять у прохід у наступний раунд команди Олександра Хацкевича. Та надія є. Про все найважливіше та найцікавіше – у матеріалі Спорт24.

Динамо – Челсі. Головне

Що: матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи

Де: Київ, НСК "Олімпійський"

Коли: четвер, 14 березня, 19:55

Трансляція: канал "Футбол 1", сервіс інтернет-телебачення OLL.TV, текстова трансляція на Спорт24.

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Перед матчем

Після матчу у Лондоні, де "Челсі" розгромив "Динамо" 3:0, обидві команди зіграли свої матчі у внутрішніх чемпіонатах. Лондонці лише у додатковий час врятувалися від домашньої поразки від "Вулверхемптона" завдяки голу Азара. "Динамо" ж на рідному стадіоні розгромило у дербі "Арсенал" 4:0. При цьому всі чотири голи було забито ще до перерви.

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Проблеми "Динамо"

Та такі результати не надто вселяють довіру в "Динамо" у матчі проти "Челсі". Адже "Арсенал-Київ" – це не того рівня суперник, що й "аристократи". І якщо у матчі проти "канонірів" Денис Гармаш підійшов на роль форварда, оформивши дубль, то на матч проти "Челсі" – навряд.

Хоча саме питання нападника для "Динамо" найбільш болюче. Фран Соль травмувався вже давніше, і навіть успішно переніс операцію в Барселоні. Натомість не зіграє проти "Челсі" Беньямін Вербіч. Причина – футболіст не відновився після захворювання. Тож попереду знову доведеться покладатися на Гармаша про що підтвердив і головний тренер "Динамо" Олександр Хацкевич, назвавши гравця "джокером" команди.

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На лівому фланзі зіграє Сідклей, який не часто мав ігрову практику. Віталій Буяльський пропускатиме матч через перебір жовтих карток.

Томаш Кендзьора вже тренується з командою. Натомість поза тренуваннями Назарій Русин. Чи вийде на гру Тамаш Кадар – поки невідомо. Його може замінити Артем Шабанов.

А що там у "Челсі"

Натомість "Челсі" підходить до матчу проти "Динамо" у бойовому складі. На гру у Київ Мауріціо Саррі взяв 21 футболіста. У Лондоні залишився Гонсало Ігуаїн, у якого ушкодження. Натомість є Олів’є Жиру.

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Портал Chelsea Echo навіть назвав склад на матч. На відміну від гри у Лондоні, "аристократи" проведуть три зміни. У воротах замість Кепи Аррісабалаги зіграє Віллі Кабальєро. У середній лінії Матео Ковачіча та Педро замінять Рубен Лофтус-Чик і Каллум Хадсон-Одоі.

Слово тренерам

"Ми маємо іти в атаку великими силами, ризикувати. Звісно, три м’ячі – це хороша перевага суперника. Але у житті і у футболі бувають чудеса. Ми сподіваємося не лише на диво, а й на те, що вдасться забити швидкий м’яч, а далі гра сама підкаже, як потрібно діяти", – заявив перед матчем Олександр Хацкевич.

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"Ментально це дуже важкий матч. Крім того, цей матч для нас дуже небезпечний. Важливо уникнути недооцінки "Динамо". Ми бачили, як добре вони зіграли проти "Олімпіакоса". Нам треба не просто вийти в наступний раунд, а саме перемогти. Інакше можуть виникнути проблеми", – наголосив Мауріціо Саррі.

Прогноз на матч

"Динамо" буде складно. Команда втратила ключових гравців на цю гру, а поразка 3:0 у першому матчі залишає мізерні шанси на прохід у наступний раунд. Однак це, у певній мірі, знімає вагу відповідальності з футболістів. Навряд чи їх критикуватимуть за невдалий результат у цьому матчі. Але можуть піддати критиці за невдалу гру. Тож гравцям "Динамо" у цьому матчі слід показати все, на що вони здатні. А там вже як буде.

Прогноз Спорт24 – нічия 1:1.