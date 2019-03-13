Динамо – Челсі: де дивитися онлайн матч Ліги Європи

Матч між київським "Динамо" та лондонським "Челсі" у Лізі Європи відбудеться у Києві на НСК "Олімпійський" 14 березня. Його можна буде переглянути як по телебаченні, так і онлайн.

Матч "Динамо" – "Челсі" по телебаченні покаже телеканал "Футбол 1". Початок трансляції о 19:45, сама гра розпочнеться о 19:55.

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Дивитися онлайн "Динамо" – "Челсі" можна буде на українському легальному сервісі інтернет-телебачення OLL.TV. Та варто зауважити, що доступ до трансляції платний. За 39 гривень можна оформити підписку на 24 години до трансляцій матчу. За 69 гривень – місячний абонемент на перегляд футбольних матчів. Окрім того, під час трансляції матчу, на сайті будуть виставлені й найкращі моменти.

Текстова онлайн-трансляція матчу "Динамо" – "Челсі" буде на сайті Спорт24. Тут також будуть відео голів та огляд матчу.