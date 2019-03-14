Динамо – Челсі: онлайн матчу Ліги Європи
Київське "Динамо" зіграє проти лондонського "Челсі" матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи. Після першого матчу у Лондоні, де "Динамо" програло 3:0, киянам слід забивати як мінімум тричі. І не пропускати. Матч розпочнеться о 19:55 на НСК "Олімпійський".
На матчі "Динамо" – "Челсі" очікується аншлаг. Вже через три дні після того, як квитки надійшли у продаж, всі вони були розкуплені.
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"Динамо" у цьому матчі має ряд проблем. Команді не допоможуть нападники Фран Соль, Назар Русин та Артеє Бесєдін. Не зіграє і Беньямін Вербіч. Тому у нападі зіграє Денис Гармаш. А на лівому фланзі – Сідклей.
Джерело: 24 Канал
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