"Динамо" завершило виступ у Лізі Європи принизливою поразкою від "Челсі"

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Динамо - Челсі: огляд матчу Ліги Європи 2018/2019
Динамо – Челсі: результат матчу / twitter.com/chelseafc

"Динамо" програло "Челсі" і в другому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи. Підопічні Олександра Хацкевича були биті на власному полі.

Динамо – Челсі 0:5
Голи: Жиру, 5, 33, 60, Алонсо, 45+1, Хадсон-Одой, 78

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На відміну від першого матчу, який "динамівці" програли 3:0, у Києві українські футболісти розпочали гру більш агресивно. Однак вже на п'ятій хвилині гості реалізували свій перший момент. Жиру вдало зіграв у штрафному після подачі з кутового – 1:0. За таких обставин "Динамо", щоб пройти у наступний раунд потрібно було б забивати 5 м'ячів.

Після швидкого голу гравці "Челсі" мали ще одну нагоду. Лофтус-Чік завдав удар низом з близької відстані, але цього разу Бойко зреагував. "Динамо" відповіло голом з офсайда у виконанні Гармаша та небезпечним штрафним.

У середині тайму "аристократи" подвоїли перевагу. Відзначився все той же Жиру, який замкнув чудову передачу з флангу від Алонсо – 2:0. Та на цьому підопічні Саррі не зупинилися. У компенсований час лондонцям вдалася прекрасна комбінація, яку замкнув Алонсо.

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На старті другого тайму "Динамо" помітно додало. На 51 хвилині у киян пройшла динамічна атака правим флангом. Сидорчук з декількох метрів пробив по воротах Кепи, але влучив у стійку. Уже за мить Гармаш таки забив гол, але боковий арбітр "запалив" прапорець – офсайд. Як говорять у футболі, не забиваєш ти – забивають тобі. Гості заробили штрафний, який виконав Вілліан. Бразилець ідеально подав на Жиру, який оформив хет-трик.

Четвертий гол не зупинив "Челсі". На 62 хвилині гості могли збільшити рахунок. Алонсо прекрасно пробив зі штрафного. Бойко у карколомному стрибку переправив м'яч у стійку, чим врятував команду. На 71 хвилині іспанець виконав ще одне небезпечне стандартне положення, але м'яч розминувся зі стійкою воріт Бойка.

На 78 хвилині "синім" вдалася швидка атака лівим флангом. Реактивний Хадсон-Одой увірвався у штрафний киян і забив п'ятий гол у матчі. Гол Каллума став останнім у матчі й "Челсі" перемогло 5:0 та 8:0 за сумою двоматчевого протистояння. Уже завтра лондонці дізнаються суперника по 1/4 фіналу. "Динамо" ж може зосередитися на Кубку Україні та УПЛ.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Ліга Європи Челсі Динамо
Джерело: 24 Канал
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