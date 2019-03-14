Жиру відкрив рахунок у матчі "Динамо" – "Челсі": відео
Французький нападник "Челсі" Олів'є Жиру двічі забив у матчі проти київського "Динамо" в рамках 1/8 фіналу Ліги Європи.
Динамо – Челсі 0:3
Голи: Жиру, 5, 33, Алонсо, 45+1
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Нападник "Челсі" вже на стартових хвилинах замкнув подачу з кутового.
Відео голу Жиру
У середині тайму француз відгукнувся на пас Алонсо й подвоїв перевагу гостей.
Відео другого голу Жиру
А вже у компенсований час відзначився Алонсо – 3:0.
Відео голу Алонсо
Джерело: 24 Канал
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