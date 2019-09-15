Динамо – Десна: де дивитися онлайн матч чемпіонату України

Київське "Динамо" та чернігівська "Десна" зустрінуться у 7-у турі чемпіонату України з футболу. Переглянути поєдинок 15-го вересня можна по телебаченню та онлайн.

Поєдинок "Динамо" – "Десна" у чемпіонаті України покаже телеканал "2+2". Початок трансляції о 16:55. Гра розпочнеться о 17:00.

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Переглянути матч "Динамо" – "Десна" можна на платформі MEGOGO, якщо оформити підписку "оптимальну". Її вартість на місяць наразі 78 гривень. Крім того, на YouTube зустріч покаже канал FootballHub.

Також матч "Динамо" – "Десна" можна переглянути на сайті каналу "2+2" за посиланням.

У чемпіонаті України "Динамо" набрало тільки 8 очок і перебуває у середині турнірної таблиці. В активі "Десни" 11 очок і чернігівці у верхній частині таблиці.

Результат матчу "Динамо" – "Десна" читайте на сайті Спорт24.