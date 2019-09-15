"Динамо" вперше програло "Десні" й продовжило безвиграшну серію до шести матчів: відео

"Динамо" 15-го вересня в Києві приймало "Десну" в рамках 7-го туру чемпіонату України з футболу. Київський клуб несподівано зазнав поразки й продовжив серію без перемог.

Динамо – Десна 1:2

Голи: Бєсєдін, 49 – Калітвінцев, 41, Філліпов, 58

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Фанати "Динамо" вже зачекалися перемоги улюбленого клубу. Востаннє "біло-сині" перемагали ще третього серпня, коли розгромили ФК "Львів". Після цього кияни не змогли здобути успіх у п'яти поєдинках. Протистояння з "Десною" не обіцяло столичному клубу легкої прогулянки.

Чернівська команда непогано стартувала у новому сезоні. "Сіверяни" за шість матчів набрали 11 очок і до гри з "Динамо" перебували серед лідерів чемпіонату.

Нокдаун "Динамо"

Старт матчу видався нервовим: "Динамо" намагалося взяти м'яч під контроль, а гості агресивно пресингували й проводили контратаки. Перший напівмомент був у киян. Де Пена подав на Буяльського, який перебував у штрафному. Віталій головою замкнув ювелірну подачу уругвайця, та вище воріт. "Десна" відповіла гарматним ударом Богданова зі штрафного. Бойко був на місці й здійснив гарний сейв.

Гості зуміли шокувати свого суперника наприкінці першого тайму. "Десна" перехопила м'яч у центрі поля й провела стрімку контратаку. Картушов прострілив у штрафний на Калітвінцева й той заніс м'яч у ворота киян.

Відео голу Калітвінцева

У компенсований час "Динамо" ледь не відігралося: м'яч після удару Де Пена залетів у ворота чернігівців, але арбітр не зарахував гол. Швидше за все, м'яч не повністю перетнув лінію воріт.



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Гарячий другий тайм

Мабуть, під час перерви в роздягальні "Динамо" була настільки гаряча розмова, що Києві цієї зими можна скасовувати опалювальний сезон. На другий тайм "біло-сині" вийшли надзвичайно заряджені й відразу зрівняли рахунок. Кадірі завдав дальнього удару, але Паст парирував постріл. Бєсєдін був першим на добиванні й зрівняв рахунок. "Десна" пропустила вперше за 5 матчів.

Відео голу Бєсєдіна

Не встигло "Динамо" як слід потішитися голом, як "Десна" вийшла вперед. Бойко довго думав, на кого вкинути м'яч. Воротар знайшов Миколенка, але той не був готовий до передачі й обрізався на фланзі. М'яч підхопив Калітвінцев і прострілив на Філліпова. Лідер "Десни" принизив захист киян, забивши п'ятою – 1:2.

Відео голу Філліпова

Після пропущеного голу зарядженість підопічних Олексія Михайличенка зникла й з'явилася тривога та розпач. "Десна" не цуралася грати на відбій, а чисельні навіси господарів були вкрай неточні. Хороший шанс на 68 хвилині мав Бєсєдін. Він елегантно приборкав навіс у штрафний, але не зумів вдруге переграти Паста. Через декілька хвилин навіс з правого флангу замикав Циганков, але не влучив.

На 79 хвилині рахунок ледь не зрівняв Караваєв. Спершу він приборкав м'яч у штрафному й упритул пробив. Паст врятував команду, але за мить Олександр пробив удруге й м'яч ледь не залетів у ворота. Наприкінці гри Михайличенко пішов ва-банк: замість опорника Кадірі вийшов нападник Соль. "Динамо" намагалося врятував бодай нічию та марно.

До основного часу рефері компенсував аж шість хвилин. "Динамо" затиснуло "Десну" у штрафному майданчику. Свій момент мав Бєсєдін, але його удар головою після навісу був невдалим. Більше гострих нагод кияни не мали, відтак справедливо програли.