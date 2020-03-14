Динамо – Десна: прогноз букмекерів на матч УПЛ

У неділю, 15 березня, київське "Динамо" зіграє з чернігівською "Десною". Букмекери визначили фаворита цього протистояння.

Читайте також "Ворскла" сенсаційно вийшла в півфінал Кубка України, здолавши "Десну": відео

Динамо – Десна: прогноз

У заключному матчі чемпіонату перед поєдинками плей-офф київське "Динамо" зустрічалось із "Олександрією" та перемогли суперника – 3:1. "Десна" ж у домашньому поєдинку приймала "Зорю" та змогла здобути мінімальну перемогу – 1:0.

У першому матчі плей-офф обидві команди будуть налаштовані лише на перемогу. Не допоможе "динамівцям" його 12-тий гравець. Через карантин в Україні, було прийнято рішення провести усі матчі двох турів без вболівальників на трибунах. "Динамо" розташовується на другій сходинці турнірної таблиці, у активі якого 45 набраних пунктів. Чернігівська команда ж розташувалась на четвертій позиції та відстає від київського клубу на три очки.

Динамо – Десна: прогноз букмекерів

Букмекери контори Parimatch віддають перевагу у матчі київському клубу. Перемогу "Динамо" фахівці оцінили коефіцієнтом 1,44. Нічия – 4,80. Звитягу "Десни" – 6,80.

Фахівці контори 1xbet віддають також певну перевагу киянам. На перемогу "Динамо" букмекери ставлять коефіцієнт 1,575. Нічийний результат оцінили у 4,38. Перемогу чернігівської команди оцінили коефіцієнтом 6,55.

На те, що рахунок матчу буде 2:1 букмекери оцінили коефіцієнтом 7. Голи у обох таймах оцінили коефіцієнтом 1,59.

Фахівці вважають також, що обидві команди зможуть відзначитись у матчі, такий показник вони оцінили у 1,72.

Найцікавіші новини спорту – підписуйтеся на наш Twitter та Telegram.