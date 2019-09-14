Динамо – Десна: прогноз букмекерів на матч чемпіонату України

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Динамо – Десна: прогноз на матч 15 вересня 2019 – УПЛ
Динамо – Десна: прогноз букмекерів на матч чемпіонату України / facebook.com/pg/fcdynamoua

"Динамо" Київ 15-го вересня прийме чернігівську "Десну" в рамках 7-го туру чемпіонату України. Букмекери оцінили шанси обох команд здобути перемогу.

Динамо – Десна прогноз

Безвиграшна серія "Динамо" у всіх турнірах вже складає п'ять матчів. Це позначилося на турнірному становищі киян, які перебувають у середині таблиці. Уболівальники чекають від "Динамо" яскравої перемоги, що кияни спробують досягнути у матчі проти "Десни".

Чернігівський клуб неочікувано перебуває серед лідерів чемпіонату. "Сіверяни" зазнали тільки однієї поразки й за шість матчів набрали 11 очок. Більше тільки в донецького "Шахтаря" – 18.

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Прогноз Фаворит Спорт

"Динамо" абсолютний фаворит поєдинку сьомого туру чемпіонату України. На перемогу "біло-синіх" букмекери дають коефіцієнт 1,12. Вкрай мало шансів перемогти в "Десни". Фахівці оцінюють їх перемогу в Києві коефіцієнтом 25.

Куди більше шансів у "сіверян" зіграти внічию з "Динамо", тим паче, що кияни останні три матчі завершили мировою. На нічию в поєдинку "Динамо" – "Десна" букмекери дають коефіцієнт 8,50.

Прогноз Pari Match

Між собою "Динамо" й "Десна" провели за всю історію тільки три поєдинки. Єдиний матч у Києві "біло-сині" виграли з розгромним рахунком 4:0. Коефіцієнт на те, що підопічні Олексія Михайличенка переможуть і ТБ 2,5 – 1,59.

"Динамо" грає надзвичайно нестабільно, тому "Десні", можливо, під силу перемогти киян бодай в одному з таймів. Коефіцієнт на те, що чернігівці виграють бодай один тайм – 7,70.

Прогноз 1xbet

Фахівці 1xbet дають можливість вгадати точний рахунок поєдинку "Динамо" – "Десна". Остання гра між командами завершилася перемогою "Динамо" з результатом 2:1. Коефіцієнт на такий рахунок у матчі на користь "Динамо" – 11.

Коефіцієнт на те, що чернігівці зможуть перемогти "Динамо" з рахунком 2:1 – 100. Якщо ж у грі буде зафіксовано нічия 1:1 – коефіцієнт 19.

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Теги: Футбол Спорт Новини Спорту Динамо УПЛ ФК Десна
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