Динамо – Дніпро-1: де дивитися онлайн матч чемпіонату України
У неділю, 29 вересня, київське "Динамо" прийматиме "Дніпро-1". Переглянути матч можна буде на стадіоні, по телебаченні та онлайн.
Гра на НСК “Олімпійський” розпочнеться о 17:00. Трансляцію матчу здійснюватиме канал "2+2". Онлайн-трансляція матчу буде доступна і на Спорт24.
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Також матч "Динамо" – "Дніпро-1" онлайн покаже youtube-канал киян.
Динамівці зіграють у футболках білого кольору, синіх трусах та біло-синіх гетрах (воротар – у чорному). А гості проведуть матч у темно-синіх футболках і гетрах (голкіпер – у зеленому).
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