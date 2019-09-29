Динамо – Дніпро-1: де дивитися онлайн матч чемпіонату України

У неділю, 29 вересня, київське "Динамо" прийматиме "Дніпро-1". Переглянути матч можна буде на стадіоні, по телебаченні та онлайн.

Гра на НСК “Олімпійський” розпочнеться о 17:00. Трансляцію матчу здійснюватиме канал "2+2". Онлайн-трансляція матчу буде доступна і на Спорт24. Читайте також: Динамо – Дніпро-1: прогноз букмекерів на матч чемпіонату України Також матч "Динамо" – "Дніпро-1" онлайн покаже youtube-канал киян. Динамівці зіграють у футболках білого кольору, синіх трусах та біло-синіх гетрах (воротар – у чорному). А гості проведуть матч у темно-синіх футболках і гетрах (голкіпер – у зеленому).