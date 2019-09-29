Динамо – Дніпро-1: де дивитися онлайн матч чемпіонату України

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Динамо - Дніпро-1: де дивитися онлайн матч 29 вересня 2019 - УПЛ
Динамо – Дніпро-1 дивитися онлайн / ФК "Динамо"

У неділю, 29 вересня, київське "Динамо" прийматиме "Дніпро-1". Переглянути матч можна буде на стадіоні, по телебаченні та онлайн.

Гра на НСК “Олімпійський” розпочнеться о 17:00. Трансляцію матчу здійснюватиме канал "2+2". Онлайн-трансляція матчу буде доступна і на Спорт24.

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Також матч "Динамо" – "Дніпро-1" онлайн покаже youtube-канал киян.

Динамівці зіграють у футболках білого кольору, синіх трусах та біло-синіх гетрах (воротар – у чорному). А гості проведуть матч у темно-синіх футболках і гетрах (голкіпер – у зеленому).

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Динамо ФК Дніпро-1
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