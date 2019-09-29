Динамо – Дніпро-1: онлайн-трансляція матчу УПЛ

У неділю, 29 вересня, київське "Динамо" приймає на власному полі "Дніпро-1". Після першого тайму "Динамо" перемагає 1:0. Онлайн-трансляція матчу – на сайті Спорт24.

Динамівці зіграють у футболках білого кольору, синіх трусах та біло-синіх гетрах (воротар – у чорному). А гості проведуть матч у темно-синіх футболках і гетрах (голкіпер – у зеленому).

Нагадаємо, матч "Динамо" – "Дніпро-1" відбудеться на НСК "Олімпійський" та розпочнеться о 17:00.

Варто відзначити, що за "Днпіро-1" в цьому матчі зможе зіграти лише один орендований у "Динамо" гравець – Владислав Супряга. Він вийде у старті з перших хвилин. натомість Сергій Булеца не допоможе своєму клубу у протистоянні з київськими футболістами.

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Щодо "Динамо", то головний тренер Олексій Михайличенко на цей матч вирішив випустити одразу двох нападників – Франа Соля та Артема Бєсєдіна. А Артем Шабанов знову посів місце у центрі захисту.

Онлайн-трансляція матчу Динамо – Дніпро-1