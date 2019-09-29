"Динамо" у важкому матчі перемогло "Дніпро-1": відео

Київське "Динамо" вийшло з череди невдач. У матчі 9-го туру УПЛ кияни вдома перемогли непоступливий "Дніпро-1".

Динамо – Дніпро-1 2:0

Голи: Вербіч, 30, Циганков, 80 (пен)

Серед тижня "Динамо" зіграло доволі важкий матч проти"Маріуполя". Перемогти вдалося лише у доданий арбітром час завдяки голу Вербіча. Натомість "Дніпро-1" тоді ж зіграв матч Кубка України, на виїзді впевнено обігравши лідера Першої ліги "Агробізнес".

У цьому матчі гості не могли розраховувати на одного з ключових гравців – орендований у "Динамо" Сергій Булеца не міг зіграти проти киян. Натомість зіграв Владислав Супряга. Він у цьому матчі вийшов зі старту.

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"Динамо" забило гол вже на 6-й хвилині. Але арбітр не зарахував гол Гармаша через офсайд. Хоча півзахисник був на лінії з суперником. Згодом на 16-й хвилині міг відзначитися Соль. Нападник отримав пас у штрафний майданчик, зумів не дати Юрчуку вибити м’яч з під ніг. Але пробивав з розвороту, і не влучив у площину воріт. За три хвилини той же Гармаш не зумів пробити Юрчука з близької відстані.

Відкрити рахунок "Динамо" зуміло аж на 30-й хвилині. Циганков перед центральним колом віддав пас на Миколенка у штрафний майданчик, а вже звідти захисник у падінні прострелив на Вербіча. Півзахисника ніхто не оберігав перед воротами, і він в дотик переправив м’яч у порожні ворота.

Відео голу Вербіча

Гол забив і "Дніпро-1". Але його не зарахували. Супряга поборовся за м’яч та віддав його на Назаренка. Той скинув під удар Когуту. Потужний удар низом від півзахисника – і Бущан заледве відбив м’яч. Першим на добиванні опинився Чичиков. Він відправив м’яч за лінію воріт, але суддя одразу ж зафіксував офсайд.

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Ефектний гол міг забити і Циганков. Півзахисник, отримавши пас від Соля, сам вирішив піти до воріт. Він зібрав навколо себе трьох суперників і пробивав низом у дальній кут воріт. Але удар виявився невлучним. Міг і Вербіч оформити дубль. Йому під удар м’яч скинув Сидорчук. Але удар в дотик з лінії штрафного майданчика – і м’яч пролетів повз кут воріт. З цим команди і пішли на перерву.

У другому таймі так багато моментів вже не було. Хоча забивати могли обидві команди. Особливо небезпечно було після 70-ї хвилини. Саме тоді Циганков міг забити гол у порожні ворота. Юрчук зіграв головою на виході. Але першим на підбиранні опинився саме гравець "Динамо". Циганков пробивав повз голкіпера, але Лопирьонок таки зумів вибити м’яч, який вже летів у порожні ворота.

На 77-й хвилині Юрчук ще раз врятував "Дніпро-1". Цього разу Циганков пробивав зі штрафного. М’яч летів у верхній кут воріт, але голкіпер у стрибку дотягнувся до нього, кінчиками пальчиків перевівши його у перекладину. А вже згодом заблокував добивання.

Та згодом у ворота "Дніпро-1" було призначено пенальті. Арбітр помітив фол на Бєсєдіні у штрафному майданчику. Пробивав Циганков. Віктор відправив м’яч в один кут, у той час як голкіпер стрибнув в інший.

Відео голу Циганкова

Наприкінці зустрічі Когут міг відквитати один гол для "Дніпро-1". Однак Бущан потягнув його удар у дальній кут низом.

"Динамо" вперше виграє вдома у чемпіонаті України. І підіймається на третє місце. "Дніпро-1" ж втрачає можливість піднятися у топ-6, залишившись на сьомій позиції.