"Динамо" досі не розрахувалося за трансфер Соля – кияни в списку боржників разом з "Барселоною"

Генеральний директор "Віллем II" Мартін ван Гіл розповів, що клуб чекає виплат по трансферах своїх гравців.

Київське "Динамо" має перерахувати останній транш за іспанського форварда Франа Соля, інформує Brabants Dagblad.

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Зупинка чемпіонату Нідерландів серйозно вдарила по фінансовому становищу "Віллем ІІ". Тепер "триколірні" намагаються зберегти своїх спонсорів і якомога швидше отримати гроші від "боржників".

Варіанти є – мексиканський "Аукас" і "Барселона" винні частку платежів солідарності за Дієго Паласіоса та Френкі де Йонга відповідно. "Динамо" також зобов'язане перерахувати останній транш з 3,5 млн євро за Соля. У нідерладском клубі впевнені, що отримають належні їм гроші. В іншому випадку готові відстоювати свої інтереси в ФІФА.

Іспанець провів 14 матчів у складі "біло-синіх" в поточному сезоні, записавши до свого активу гол та 2 асисти.

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