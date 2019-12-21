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"Динамо" достроково поверне нападника з оренди через дискваліфікацію Бєсєдіна

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Назарій Русин / ФК "Динамо"

Нападник "Динамо" Назарій Русин, який виступає на правах оренди за "Зорю", вже взимку достроково повернеться до київського клубу.

Про це повідомляє "Динамо" Київ від Шурика" з посиланням на джерело, близьке до керівництва луганського клубу.

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Рішення по Русину вже прийнято, форвард почне підготовку до другої частини УПЛ разом з "Динамо". При цьому головний тренер "Зорі" Віктор Скрипник зацікавлений в тому, щоб Русин залишався в команді. "Зоря" продовжує вести з киянами переговори про те, щоб форвард допрацював орендну угоду до кінця сезону.

Оренда Русина розрахована до кінця сезону, але в контракті є опція дострокового повернення гравця в "Динамо". Це підтвердив генеральний директор луганчан Сергій Рафаїлов.

Можливо, це пов'язано з інформацією про відсторонення на місяць від будь-якої футбольної діяльності форварда "Динамо" Артема Бєсєдіна через провалений допінг-тест.

У поточному сезоні Назарій Русин зіграв 17 поєдинків у всіх турнірах за команду Скрипника, забивши 7 голів і зробивши 4 результативні передачі.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Динамо ФК Зоря
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