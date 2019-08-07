"Динамо" двічі в історії проходило далі в єврокубках після 0:1 на виїзді: статистика

Київське "Динамо" поступилося на виїзді "Брюгге" (0:1) в першому матчі 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.

В історії клубу киянам всього 2 рази вдавалося пройти далі в єврокубках після такого рахунку в гостях, пише Sport.ua.

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За час виступу в єврокубках "Динамо", поступившись суперникам з різницею в один м'яч в першому матчі плей-офф в гостях, проходили в наступний раунд у 5 випадках з 8 (62,5%). А конкретно після поразки з рахунком 0:1 – в 2-х з 4-х (50%).

У двох "плюсах" кияни виявилися в сезоні 1976/77 в 1/4 фіналу Кубка чемпіонів, взявши взявши верх над "Баварією" – 2:0, і в сезоні-1979/80, в 1/16 фіналу Кубка УЄФА з тим же результатом обігравши "Банник".

В 1/8-й того ж розіграшу Кубка УЄФА динамівці в матчі-відповіді перемогли софійський "Локомотив" – 2:1, але за рахунок гола пропущеного на своєму полі вибули з подальшої боротьби. Така ж доля спіткала "синьо-білих" 10 років потому, коли в 1/8 фіналу Кубка УЄФА вони в рідних стінах задовольнялися лише нульової нічиєї з "Фіорентиною".

Спорт 24 писав, що "Динамо" у матчі проти "Брюгге" у третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів пропустило гол у першому таймі. Цей єдиний гол з пенальті визначив долю переможця матчу. Матч-відповідь – 13 серпня у Києві.

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