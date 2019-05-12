"Динамо" фаворит у боротьбі за результативного нападника

Київське "Динамо" під час літнього трансферного вікна знову спробує підсилити лінію атаки. Столичний клуб прагне купити ще одного нападника, який буде заміною Франу Солю.

"Динамо" начебто цікавить іранський форвард Мехді Таремі, який виступає за "Аль-Гарафа".

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Як повідомляє Espreso, "Динамо" випереджає сербську "Црвену Звезду" в боротьбі за іранського форварда. Повідомляється, що тільки кияни готові задовольнити вимоги гравця по зарплаті.

Річна зарплата Таремі в клубі "Аль-Гарафа" становить 1,7 млн євро. У "Динамо" таку зарплату не отримує жоден гравець.

Контракт 26-річного іранця з його нинішнім клубом закінчується 30 червня. Відтак, кияни зможуть отримати гравця безкоштовно.

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За "Аль-Гарафа" Таремі виступає з січня минулого року. У цьому сезоні він відіграв 22 матчі й забив 8 голів. За збірну Ірану Таремі відіграв 23 матчі йзабив 10 голів.

Наразі у складі "Динамо" чотири номінальні нападники: Фран Соль, який переїхав у Київ взимку, але травмувався, Назарій Русин, Владислав Супряга та Артем Бєсєдін. Однак жоден з українських нападників не відповідає вимогам головного тренера Олександра Хацкевича.

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