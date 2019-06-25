"Динамо" готове заплатити щедру суму за трансфер півзахисника збірної Словенії

Київське "Динамо" може підписати хавбека "Фенербахче" та збірної Словенії Міху Зайца.

Кияни готові заплатити за центрального півзахисника 5 мільйонів євро. Про це повідомляє Fener Reports.

Читайте також: Колишній футболіст "Шахтаря" переходить у "Динамо"

У "Динамо" хороші шанси підписати Зайца, оскільки головний тренер "Фенербахче" Ерсун Янал не бачить словенця в своїх тактичних схемах і радить керівництву клубу продати футболіста.

Міха Зайц з 2016 року виступає за збірну Словенії, в якій провів 15 матчів і забив 4 голи. Взимку 2017 року його купив "Емполі". За два роки він провів 20 матчів у Серії А, в яких забив 3 голи і віддав дві результативні передачі.

У січні 2019 роки перейшов з "Емполі" в "Фенербахче" за 3,5 мільйона євро. Зіграв 10 матчів і забив два голи в чемпіонаті Туреччини.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram