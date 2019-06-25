"Динамо" готове заплатити щедру суму за трансфер півзахисника збірної Словенії

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Міха Зайц може перейти в "Динамо"
Міха Зайц може перейти в "Динамо" / Фото з відкритих джерел

Київське "Динамо" може підписати хавбека "Фенербахче" та збірної Словенії Міху Зайца.

Кияни готові заплатити за центрального півзахисника 5 мільйонів євро. Про це повідомляє Fener Reports.

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У "Динамо" хороші шанси підписати Зайца, оскільки головний тренер "Фенербахче" Ерсун Янал не бачить словенця в своїх тактичних схемах і радить керівництву клубу продати футболіста.

Міха Зайц з 2016 року виступає за збірну Словенії, в якій провів 15 матчів і забив 4 голи. Взимку 2017 року його купив "Емполі". За два роки він провів 20 матчів у Серії А, в яких забив 3 голи і віддав дві результативні передачі.

У січні 2019 роки перейшов з "Емполі" в "Фенербахче" за 3,5 мільйона євро. Зіграв 10 матчів і забив два голи в чемпіонаті Туреччини.

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Динамо
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