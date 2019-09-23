"Динамо" громить, "Шахтар" перемагає, фанати протестують: головні підсумки 8 туру УПЛ

Восьмий тур УПЛ вніс значні зміни до турнірної таблиці. Тут варто відзначити й перемогу "Шахтаря" над "Десною", яка йде другою. І розгромна перемога "Динамо". А також перша звитяга у новому сезоні від "Олімпіка".

"Шахтар" виграє битву лідерів

Центральним матчем восьмого туру стала гра у Чернігові, де до місцевої "Десни" завітав донецький "Шахтар". Гра виявилася бойовою, з чималою кількістю моментів. Але все у матчі вирішив єдиний гол Марлоса у середині першого тайму.

А от і відео: "Десна" дала бій "Шахтарю", але все одно програла

Протест туру

На цей матч фанати "Шахтаря" не прийшли. За грою вони спостерігали з даху закинутої будівлі поруч зі стадіоном. У такий спосіб вболівальники протестували проти походу на гру за паспортами.

Більше про це: Наші дані хочуть злити "сепарам", як у 2014 році, – гучне звинувачення від фанатів "Шахтаря"

Вот так в этот раз мы поддерживали Шахтёр.



Почему? Потому что администрация Шахтёра требует наши паспортные данные.



Зачем? Для того что бы слить наши данные сепарам. Как слили весной 2014 года. pic.twitter.com/eR12XANir0 — Кроты (@Ultras_Shakhtar) September 22, 2019

Серія туру

"Шахтар" не програє 8 матчів поспіль у новому чемпіонаті. Загалом же, якщо враховувати минулий тур, серія "гірників" з перемог в УПЛ складає десять ігор – після нічиєї з "Динамо" 22 травня 2019 року, команда виграла в "Маріуполя" та "Львова".

Варто додати, що рекордна серія з перемог у "Шахтаря" в чемпіонаті складає 15 турів. Це відбулося ще у 2012 році.

Розгром туру від "Динамо"

"Динамо" нарешті перервало свою серію невдач. Після перемоги в Лізі Європи проти "Мальме", надійшла черга і до УПЛ. Під каток команди потрапила полтавська "Ворскла". Три голи в першому таймі, ще два по перерві забезпечили "Динамо" більш, аніж впевнену перемогу.

Це варто побачити: "Динамо" розтрощило "Ворсклу" та перервало серію невдач у чемпіонаті України

Гравець туру

У матчі проти "Ворскли" Віктор Циганков сам забив гол, а ще двічі віддав результативні паси. Гравець повертається на свій рівень?

Водночас: Гол Ярмоленка допоміг "Вест Хему" перемогти "Манчестер Юнайтед"

Банер туру

Не обійшлося у цьому матчі й без протесту-попередження. Фанати "Динамо" вивісили банер "Пустив ОПЗЖ в наш дім – вмить ворогом став нам усім". Це "послання" адресовано почесному президенту клубу Григорію Суркісу. Він став народним депутатом від "Опозиційна платформа – За життя" проросійського Віктора Медведчука. Саме за його сприяння та базі "Динамо" відбувся "Кубок Верховної Ради України", де зіграли й інші депутати ОПЗЖ.

Тим часом: Фанати українського клубу змусили гравців зняти футболки після чергової невдачі

Дубль Супряги стає знаковим

"Дніпро-1" переміг львівські "Карпати" завдяки дублю Владислава Супряги. Нападник став першим гравцем 2000 року народження, який відзначився двома голами в одному матчі.

При цьому нападник одразу "перескочив" один рік. Поки в УПЛ дублями не відзначалися гравці 1999 року народження.

Як це було: "Дніпро-1" здолало "Карпати" завдяки дублю футболіста "Динамо"

"Підтримка" туру

У СК "Дніпро-1" складні відносини з дніпровськими вболівальниками. Вони вже скаржилися на клуб в УЄФА під час матчу збірної. Цього разу перед матчем з "Карпати" логотип клубу на рекламних банерах замінили на не надто прийнятну емодзі.

Невдала серія туру

Єдину перемогу на домашньому полі "Львів" здобув 21 жовтня 2018 року. Тоді команда обіграла "Арсенал-Київ", Більше "містяни" вдома не перемагали. Програли вони й "Олімпіку". Для донецької команди ця перемога стала першою у сезоні.

Більше про сам матч: "Олімпік" у більшості переміг "Львів" у битві аутсайдерів УПЛ

Удар туру

У матчі проти "Львова" "Олімпік" двічі за гру пробивав пенальті. Вперше – вже у доданий до першого тайму час. Зробив це Матар Даеє. І доволі невдало. У нападника був "дивний" розбіг, неначе він підкрадався до м'яча.

Допомога туру

"Олімпік" на гру до Львова відправився автобусом. І по дорозі на матч став свідком ДТП. Однак не проїхали повз. А лікар команди надав першу медичну допомогу постраждалим. І команда дочекалася, поки приїде швидка.

Коли вилучень більше, аніж голів

"Зоря" та "Маріуполь" голів один одному не забивали. натомість ще у першому таймі обидві команди "втратили" по одному гравцю – другі жовті картки отримали Будківський та Федорчук. При цьому щодо другого попередження у нападника "Зорі", то виникає запитання, чи там був фол, який тягнув на попередження.

Як це було: "Зоря" не змогла дотиснути "Маріуполь" у матчі з двома вилученнями

Гол сина тренера

І знову за "Колос" забиває син головного тренера Руслана Костишина Денис. Правда цього разу з пенальті. Але виграти матч проти "Олександрії" не вдалося. Бабогло у другому таймі таки зрівняв рахунок.

Як це було: "Колос" та "Олександрія" зіграли в результативну нічию

Результати матчів

Дніпро-1 – Карпати 2:0

Голи: Супряга, 28, 70 (пен.)

Львів – Олімпік 0:1

Гол: Політило, 80 (пен)

Вилучення: Гончар, 45 (Львів)

Нереалізований пенальті: Діеє, 45+2 (Олімпік)

Зоря – Маріуполь 0:0

Вилучення: Будківський, 39 – Федорчук, 32

Десна – Шахтар 0:1

Гол: Марлос, 22

Ворскла – Динамо 0:5

Голи: Циганков, 9, Шабанов, 35, Де Пена, 37, 83, Бєсєдін, 46

Колос – Олександрія 1:1

Голи: Костишин, 45 (пен.) – Бабогло, 68

Турнірна таблиця