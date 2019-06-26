"Динамо" хоче підписати забивного форварда з чемпіонату України

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Матар Дійе (в центрі)
Матар Дійе (в центрі) / ФК "Олімпік"

Київське "Динамо" близьке до підписання форварда донецького "Олімпіка" Матара Дійе. Гравець вже побував в розташуванні клубу та пройшов медогляд.

Відповідну інформацію з посиланням на власні джерела озвучив журналіст Кирило Крижановський. Однак поки невідомо деталі ймовірного переходу. Гравець лише взимку 2019 року приєднався до "Олімпіка". А його контракт діє до кінця 2022 року. Transfermarkt оцінює його в 600 тисяч євро.

До слова: Трансфери команд УПЛ

У попередньому сезоні УПЛ Матар Дійе зіграв у 13 матчах (11 – в основі). Він забив 7 голів та врятував "Олімпік" від вильоту в Першу Лігу. Йому 21 рік (за документами), зріст 191 см, вага 82 кг.

Варто додати, що в "Динамо" на позиції форварда вже є трьоє гравців – Соль, Русин та Бєсєдін. Ще одного нападника – чемпіона світу U-20 Супрягу київський клуб віддав в оренду.

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Теги: Спорт Футбол Трансфери Динамо ФК Олімпік
Джерело: 24 канал
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