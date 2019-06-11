"Динамо" хоче повернути в клуб легендарного українського футболіста

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Роман Зозуля може повернутися в "Динамо"
Роман Зозуля може повернутися в "Динамо" / Фото з відкритих джерел

Український футбольний форвард іспанського клубу "Альбасете" Роман Зозуля найближчим часом може опинитися в київському "Динамо".

Про це повідомляє Dynamo.kiev.ua з посиланням на близьке до українського форварда джерело.

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Сторони перебувають на початковій стадії переговорів. Київський клуб вже зробив пропозицію 29-річному українцю, який після цього взяв час на роздуми.

Чинний контракт форварда закінчується цього літа, тому потенційна угода відбудеться на безкоштовній основі.

За підсумками сезону, що завершився, команда Зозулі фінішувала на 4 місці в Сегунді, і тепер на "Альбасете" чекають стикові матчі за право виступати в Прімері.

Зозуля є вихованцем київського "Динамо", але, так і не зумівши закріпитися в першій команді "біло-синіх", 2011 року він перейшов до "Дніпра", в якому виступав до 2016 року. Після цього для форварда розпочався його іспанський період кар'єри: "Бетіс", "Райо Вальєкано" і, нарешті, "Альбасете".

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Динамо Роман Зозуля
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