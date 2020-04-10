"Динамо" хотіло продати форварда збірної України в Росію за 5 мільйонів євро
Київське "Динамо" пропонувало московському "Локомотиву" нападника збірної України Жуніора Мораеса за 5 мільйонів євро.
Про це розповів відомий коментатор Віктор Вацко к ефірі каналу "Вацко Live" в рамках спільного включення з Дмитром Джулаєм.
До теми Одразу два італійські клуби зацікавлені в трансфері Жуніора Мораеса
Після тієї бійки його віддали в оренду в Китай. Я знаю, що пропонували "Локомотиву" купити його. У нього контракт закінчувався, і він не потрібен був. Здається, цифра в 5 мільйонів євро була заряджена. Але "Локомотив" відмовився,
– сказав Вацко.
- Влітку 2012 року Жуніор Мораес перебрався до України: провів по 3 сезони за донецький "Металург" та київське "Динамо".
- Першу половину 2017 року провів у Китаї, де виступав за команду "Тяньцзінь Цюаньцзянь". У червні 2018 року підписав контракт із "Шахтарем".
Залишайтеся вдома та слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram
Коментарі
Читайте також
сьогодні , 06:00 Новини про коронавірус 9 квітня: комендантська година в Україні і найбільша рецесія за 100 років
сьогодні , 13:19 Поширення коронавірусу у світі – захворіло вже понад 1,6 мільйона людей: карта онлайн
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
Україна зберегла позицію у рейтингу ФІФА, гаряче інтерв'ю Усика – головні новини спорту 9 квітнясьогодні , 08:00
-
Президент WBC назвав Україну майбутньою боксерською країноюсьогодні , 12:26
-
Він виглядає, як зухвалий су*ий син: Лопес про Ломаченкасьогодні , 16:00
-
Онуфрій сказав, що депутату можна врізати, але щоб кістки не ламати, – Усиксьогодні , 10:51
-
Спокуслива Бех-Романчук поділилася ефективним тренуванням сідниць: відеосьогодні , 15:32
-
Іспанський футболіст розробив засіб захисту від коронавірусу: фотосьогодні , 13:58
Пропозиції партнерів
Коментарі