24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

"Динамо" хотіло продати форварда збірної України в Росію за 5 мільйонів євро

- Читать новость на русском
Жуніор Мораес / ФК "Шахтар"

Київське "Динамо" пропонувало московському "Локомотиву" нападника збірної України Жуніора Мораеса за 5 мільйонів євро.

Про це розповів відомий коментатор Віктор Вацко к ефірі каналу "Вацко Live" в рамках спільного включення з Дмитром Джулаєм.

До теми Одразу два італійські клуби зацікавлені в трансфері Жуніора Мораеса

Після тієї бійки його віддали в оренду в Китай. Я знаю, що пропонували "Локомотиву" купити його. У нього контракт закінчувався, і він не потрібен був. Здається, цифра в 5 мільйонів євро була заряджена. Але "Локомотив" відмовився,
– сказав Вацко.

  • Влітку 2012 року Жуніор Мораес перебрався до України: провів по 3 сезони за донецький "Металург" та київське "Динамо".
  • Першу половину 2017 року провів у Китаї, де виступав за команду "Тяньцзінь Цюаньцзянь". У червні 2018 року підписав контракт із "Шахтарем".

Залишайтеся вдома та слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram

Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Новини Росії Футбол Трансфери Динамо Жуніор Мораес
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
сьогодні 15:04 "Динамо" хотіло продати форварда збірної України в Росію за 5 мільйонів євро
Юрій Семенюк
5 квітня 18:31 Які спортсмени захворіли та одужали від коронавірусу – список
Михайло Гема
9 квітня 17:21 УЄФА може скоротити кількість міст для проведення Євро-2020
Софія Кулай
9 квітня 15:57 Усик відповів на запитання "чий Крим" в інтерв'ю ексрегіоналці Бондаренко
Юрій Семенюк
8 квітня 11:37 Спорт проти коронавірусу: спортсмени, які підтримали світ у боротьбі із пандемією
Софія Кулай

Новини
Більше новин