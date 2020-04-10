"Динамо" хотіло продати форварда збірної України в Росію за 5 мільйонів євро

Київське "Динамо" пропонувало московському "Локомотиву" нападника збірної України Жуніора Мораеса за 5 мільйонів євро.

Про це розповів відомий коментатор Віктор Вацко к ефірі каналу "Вацко Live" в рамках спільного включення з Дмитром Джулаєм.

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Після тієї бійки його віддали в оренду в Китай. Я знаю, що пропонували "Локомотиву" купити його. У нього контракт закінчувався, і він не потрібен був. Здається, цифра в 5 мільйонів євро була заряджена. Але "Локомотив" відмовився,

– сказав Вацко.

Влітку 2012 року Жуніор Мораес перебрався до України: провів по 3 сезони за донецький "Металург" та київське "Динамо".

Першу половину 2017 року провів у Китаї, де виступав за команду "Тяньцзінь Цюаньцзянь". У червні 2018 року підписав контракт із "Шахтарем".

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