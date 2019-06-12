"Динамо" і "Шахтар" ведуть боротьбу за талановитого українця з "Карпат"
"Динамо" і "Шахтар" ведуть боротьбу за 16-річного вінгера "Карпат" Максима Хланя, який виступає за молодіжну команду львів'ян.
Про це повідомляє журналіст Кирило Крижановський в своєму Telegram-каналі.
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Цікаво, що до 12 років футболіст займався в школі "Динамо", однак, за інформацією журналіста, "гірники" серйозно налаштовані обійти киян і дістати молодого гравця.
Перешкодити двом грандам може неназваний іспанський клуб, який вже запропонував українцеві контракт.
У весняній частині сезону вінгер зіграв 7 матчів за "Карпати" U-19, а також регулярно грає за збірну України свого віку.
Спорт 24 писав, що француз Карім Йода покинув львівські "Карпати". "Зелено-білі" вирішили не продовжувати співпрацю з гравцем.