"Динамо" і "Шахтар" ведуть боротьбу за талановитого українця з "Карпат"

"Динамо" і "Шахтар" ведуть боротьбу за 16-річного вінгера "Карпат" Максима Хланя, який виступає за молодіжну команду львів'ян.

Про це повідомляє журналіст Кирило Крижановський в своєму Telegram-каналі.

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Цікаво, що до 12 років футболіст займався в школі "Динамо", однак, за інформацією журналіста, "гірники" серйозно налаштовані обійти киян і дістати молодого гравця.

Перешкодити двом грандам може неназваний іспанський клуб, який вже запропонував українцеві контракт.

У весняній частині сезону вінгер зіграв 7 матчів за "Карпати" U-19, а також регулярно грає за збірну України свого віку.

Спорт 24 писав, що француз Карім Йода покинув львівські "Карпати". "Зелено-білі" вирішили не продовжувати співпрацю з гравцем.

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