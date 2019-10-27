Динамо – Карпати: онлайн-трансляція матчу чемпіонату України

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Динамо – Карпати: дивитися онлайн матч 27 жовтня 2019 – чемпіонат України
Динамо – Карпати онлайн-трансляція матчу / ФК "Динамо"

Київське "Динамо" приймає львівські "Карпати". Початок матчу в неділю, 27 жовтня – о 17:00. Онлайн-трансляція – на сайті Спорт24.

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На цей матч обидва тренери виставили дещо незвичні склади. Так, за "Динамо" не зможе зіграти Де Пена через дискваліфікацію. Також через неї не зіграє Вербний з "Карпат". Захисник "зелено-білих" Дубінчак теж не зможе зіграти у цьому матчі через домовленість між клубами. 

Динамо: Бущан, Попов, Сидорчук, Фран Соль, Шапаренко, Циганков, Миколенко, Гармаш, Караваєв, Родрігес, Шабанов.
Запасні: Кучерук, Вербіч, Цітаішвілі, Самбрано, Бєсєдін, Кендзьора.

Карпати: Кудрик, Вакуленко, Т. Халл, Веремієнко, Лях, Мартінс, Назарина, Ді Франко, Кльоц, Лоренцен, Дженнінгс.
Запасні: Підківка, Якімець, Толочко, Гуцуляк, Понде, Бойчук, Лейоус.

Онлайн-трансляція матчу Динамо – Карпати

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт ФК Карпати Динамо Футбол
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