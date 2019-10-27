"Динамо" неочікувано зіграло внічию з "Карпатами", кияни могли й програти цей матч: відео

Київське "Динамо" могло наблизитися до донецького "Шахтаря" у турнірній таблиці. Для цього треба було вдома перемагати львівські "Карпати", які перебувають у кризі. Однак киянам не лише не вдалося перемогти, але й вони могли зазнати поразки.

Динамо – Карпати 1:1

Голи: Вербіч, 50 – Шабанов, 85 (авт)

Вже на початку зустрічі "Динамо" створило два моменти. Особливо було небезпечно після удару Сидорчука. Але двічі Кудрик продемонстрував хорошу реакцію, відбивши м’яч. Загалом воротар "Карпат" претендує на звання найкращого гравця цього матчу, зважаючи на те, що "Динамо" до кінця гри завдало понад три десятки ударів.

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Згодом гол забивати міг Циганков. Після закидання у штрафний майданчик захисник "Карпат" Мартінс невдало зупинив м’яч. Його і підхопив Циганков, але сам не зумів як слід обробити. Тож Кудрик, вчасно вийшовши з воріт, впіймав його в ногах у суперника.

У середині першого тайму "Карпати" могли вийти вперед. Лоренцен виходив на ворота суперників. Біля нього був Шабанов, поруч на фланзі – партнер Дженнінгс та ще два гравці "Динамо". Форвард обіграв захисника киян і вирішив пробити сам. Удар не вдався.

Небезпечний момент був у господарів на 37-й хвилині, коли Циганков пробивав зі штрафного. І знову свою майстерність показав Кудрик, відбивши м’яч, який летів у нижній кут воріт.



Момент біля воріт "Карпат" (фото 24 каналу)

Після цього команди обмінялися небезпечними моментами. Спочатку забити могли "Карпати", коли Вакуленко не зумів пробити повз Бущана з близької відстані. Після цього одразу добивав Дженнінгс, однак влучив у суперника. Атака "Динамо" у відповідь – потужний удар Родрігеша та черговий сейв Кудрика.

Другий тайм розпочався із замін. В "Динамо" замість Соля та Родрігеша вийшли Бєсєдін та Вербіч, а в "Карпат" Гуцуляк замінив Лоренцена. Тоді ж "Динамо" й вийшло вперед. Команді вдалася хороша атака, коли м’яч переходив від одного гравця до іншого. У підсумку – закидання на Циганкова, простріл на Вербіча, і словенець в дотик переправив м’яч у ворота "Карпат".

Після цього кияни створили два небезпечні моменти. Однак перший раз захисники "Карпат" відбили. А другий раз, коли "Динамо" розіграло кутовий і послідував удар по воротах, знову свою реакцію продемонстрував Кудрик. Варто відзначити, що в цій атаці був рикошет.

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Згодом "Динамо" мало ще декілька нагод. Небезпечно зі штрафного пробивав Вербіч, але мимо.

На 82-й хвилині "Динамо" отримало право на штрафний. Циганкова збили у півколі, при цьому півзахисник після цього ще й отримав удар ногою в голову (випадково). Зі штрафного пробивав Шапаренко, але влучив у хрестовину воріт.

У відповідь "Карпати" забили. Бойчук, який вийшов на заміну, отримав пас у штрафному майданчику, і з гострого кута пробивав. М’яч би пролетів вздовж лінії воріт, але Шабанов зрізав його у власні ворота.

До кінця матчу "Динамо" намагалося вирвати перемогу. Але могли виграти "Карпати". Вже коли закінчився компенсований арбітром час, Понде опинився перед Бущаном. Удар – рикошет від голкіпера і м'яч влучив у перекладину.

Матч так і закінчився внічию. "Динамо" втратило шанс наблизитися до "Шахтаря". Натомість "Карпати" набрали бал до турнірної таблиці.