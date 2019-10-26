Динамо – Карпати: прогноз букмекерів на матч чемпіонату України

У матчі між "Динамо" та "Карпатами" у неділю, 27 жовтня, кияни намагатимуться підібратися до "Шахтаря". Натомість "зелено-білі" прагнутимуть перервати невдалу серію без перемог. Букмекери оцінили шанси кожної з команд на перемогу.

Динамо – Карпати. Прогноз

"Динамо" та "Карпати" зараз перебувають на різних полюсах турнірної таблиці. Там же вони перебувають і за грою. Так, у "Динамо" теж є певні проблеми. Команда не змогла перемогти "Копенгаген" у матчі Ліги Європи, пропустивши гол вже на 85-й секунді матчу. Врятувати нічию вдалося лише завдяки голу Шабанова.

Як це було: "Динамо" зіграло внічию з "Копенгагеном", пропустивши гол на 85-й секунді матчу: відео

Але "Карпати" – не той суперник, який може створити проблеми навіть для такого "Динамо". Львів'яни востаннє перемагали ще 14 вересня. Ця перемога над "Ворсклою" стала лише другою в сезоні. "Зелено-білі" не змогли обіграти не менш кризовий "Львів" у дербі в останньому матчі. В цій грі обидві команди не реалізували пенальті, а догравали матч в десятьох.

Та й букмекери вважають перемогу "Карпат" у цьому матчі сенсацією. Ставка на їх перемогу – від 26 до 29,00. Щодо перемоги "Динамо", то вона має малий коефіцієнт – 1,08-1,10.

Матч "Динамо" – "Карпати" відбудеться в неділю, 27 жовтня. Початок матчу на НСК "Олімпійський" в Києві о 17:00. Онлайн-трансляція на сайті Спорт24.

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У них перемога "Динамо" отримала коефіцієнт 1,1. нічия у матчі – 9,5. перемога "Карпат" – 27.

Букмекери очікують, що у матчі буде як мінімум три голи – ставка на "тотал матчу більше 3,0" оцінена в 1,7. Натомість "тотал матчу менше 3,0" – аж 2,08. При цьому що експерти не вірять, що голи будуть у ворота обох команд. Так, ставка на те, що обидві заб'ють, оцінена в 3,2. Що цього не буде – 1,392.

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Їх експерти на перемогу "Карпат" виставили коефіцієнт 26,0. Перемога "Динамо" – ті ж 1,1. Нічия – 9,2.

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Ставка на те, що "Динамо" переможе, а тотал матчу буде більше, аніж 2,5 – 1,52. Перемога "Динамо" та "тотал матчу менше 2,5" – 3,5.

Букмекери не приймають ставку на те, що у матчі буде забито гол. На те, що голів глядачі на трибунах НСК "Олімпійський" так і не побачать – 21,0. При цьому ставка на гол "Динамо" – 1,02, на гол "Карпат" – 2,65.

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У них найвищий коефіцієнт на перемогу "Карпат" – 29.0. Щодо перемоги "Динамо", то тут без змін – 1,1. Нічия – 9,25.

Ставки на те, що "Динамо" не програє (перемога або нічия) не приймаються.