Чи має шанси "Динамо" пройти "Брюгге" у Лізі чемпіонів: букмекери дали свій прогноз

У вівторок, 13 серпня, київське "Динамо" зіграє матч-відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Суперником буде бельгійський "Брюгге". Букмекери оцінили шанси киян на перемогу, а також на прохід у наступний раунд.

Динамо – Брюгге: прогноз

"Динамо" після мінімальної поразки в Брюгге ще зберігає шанси на вихід у наступний раунд кваліфікації Ліги чемпіонів. Але для цього киянам треба не просто виграти. За перемоги "Динамо" 1:0 на команди очікуватиме додатковий час (і серія пенальті, якщо більше голів не заб'ють). Натомість після забитого голу "Брюгге" гравцям українського клубу треба буде забивати на два більше – 3:1, 4:2 і так дальше.

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Чи зможе таке зробити "Динамо" – поки важко сказати. В чемпіонаті України команда забивала у кожному з матчів. І навіть у ворота "Шахтаря". Але саме матч проти "гірників" програла. Так ще й на своєму полі. А у першому матчі проти "Брюгге" в киян був єдиний момент, та Бєсєдін не реалізував вихід на ворота Міньйоле.

Відтак букмекери віддають перевагу "Динамо" у матчі у Києві. Але шанс на прохід у наступний раунд вищі у "Брюгге"

Прогноз PariMatch

Їх експерти прогнозують перемогу "Динамо" з коефіцієнтом 2,08. На те, що "Брюгге" виграє й у другому матчі – 3,65. нічия, яка влаштує бельгійську команду – 3,35.

Щодо проходу в раунд плей-офф кваліфікації – 2,70 на "Динамо" та 1,47 на "Брюгге".

Прогноз bwin

Шанси перемогти "Динамо" у матчі проти "Брюгге" у bwin оцінили коефіцієнтом 2,05. Перемога їх суперників – 3,60. Нічия – 3,30.

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Прогноз Favorit

Вдвічі більше шансів на прохід у наступний раунд у "Брюгге" – 1,43 проти 2,86 на прохід "Динамо". Так оцінили в Favorit.

При цьому перемога киян у грі отримала коефіцієнт 2,02, а перемога "Брюгге" – 3,65. Такий же коефіцієнт 3,65 має і нічия, яка влаштує гостей.

Матч "Динамо" – "Брюгге" відбудеться у вівторок, 13 серпня. Початок матчу на НСК "Олімпійський" о 20:30. Онлайн-трансляція. відео голів та результат – на сайті Спорт24.