"Брюгге" зрівняло рахунок у матчі проти "Динамо" у Лізі чемпіонів: відео

Київському "Динамо" у матчі проти "Брюгге" у вівторок, 13 серпня, треба було вигравати. При цьому бажано було забивати на два голи більше, аніж суперники.

До слова: Динамо – Брюгге: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

"Динамо" вийшло вперед вже на 6-й хвилині зустрічі. Гравці "Брюгге" невдало винесли м’яч зі своєї половини поля, після чого кияни організували швидку атаку. Андрієвський віддав пас на Буяльського. Той продовжив на фланг, а сам почав рух у штрафний майданчик. І саме на нього послідував простріл від Миколенка. Удар в дотик – між ніг супернику та повз воротаря. "Динамо" забило та зрівняло рахунок за сумою двох матчів.

Відео голу Буяльського у матчі Динамо – Брюгге

На 16-й хвилині вже Вербіч міг забивати. Гравець обігрався з Шепелєвим у штрафному майданчику та пробивав під перекладину. Та м’яч пролетів вище воріт.

На 32-й хвилині український захисник "Брюгге" Едуард Соболь міг стати співавтором голу у ворота "Динамо". Саме він навішував з флангу. Але ніхто з гравців бельгійської команди спочатку не зумів пробити. Але й гравці "Динамо" не зуміли винести як слід м'яч. У підсумку удар Ванакена, але повз ворота.

Та на 37-й хвилині "Динамо" пропустило гол. Перший же кутовий у "Брюгге", і Делі виграв позицію в Бурди та головою пробив по воротах. Бойко стрибнув за м'ячем, але дістати його не зумів. Так рахунок став на користь "Брюгге".

А вже на 40-й хвилині Тау пробивав під перекладину воріт. Та Бойко у стрибку таки зумів дотягнутися до м'яча та перевів його на кутовий.