Динамо – Брюгге: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Київське "Динамо" приймає бельгійський "Брюгге" в рамках третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Початок зустрічі о 20:30. Онлайн-трансляція – на сайті Спорт24.

Варто зазначити, що у цьому матчі головний тренер "Динамо" залишив у запасі Караваєва. Це саме він сфолив у матчі в Бельгії, після чого "Брюгге" забив єдиний гол у матчі.

До слова: "Динамо" вийшло вперед у матчі проти "Брюгге" у Лізі чемпіонів: відео

Також варто відзначити, що матч у старті в центрі поля розпочне Андрієвський. Натомість Гармаш не потрапив до заявки на матч, а Сидорчук – у запасі. Повернувся в старт і Циганков

Попереду ж Хацкевич вирішив довірити місце Родрігесу. Соль та Бєсєдін за початком матчу спостерігатимуть з лави запасних.

Динамо: Бойко – Кендзьора, Бурда, Кадар, Миколенко – Буяльський, Шепелєв, Андрієвський – Циганков (к), Жерсон, Вербіч

Запасні: Бущан, Шабанов, Сидорчук, Караваєв, де Пена, Соль, Бєсєдін

Брюгге: Міньйоле – Мата, Мехеле, Делі, Соболь – Вормер (к), Ванакен, Рітс – Бонавентуре, Окереке, Тау

Запасні: Хорват, Д'ятта, Мітровіч, Схрейверс, Влітінк, Коолс, Опенда

Онлайн-трансляція матчу Динамо – Брюгге