Динамо – Брюгге: анонс матчу Ліги чемпіонів

Київське "Динамо" зберігає шанс пробитися до групового етапу Ліги чемпіонів. Але для цього киянам треба не просто перемагати бельгійський "Брюгге" у матчі в Києві. Про все найважливіше та найцікавіше навколо матчу 13 серпня у Києві – у матеріалі Спорт24.

Динамо – Брюгге. Головне

Що: матч-відповідь третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів

Де: НСК "Олімпійський", Київ

Коли: вівторок, 13 серпня, 20:30

Трансляція: телеканал "2+2", youtube-канал Football Hub, Спорт24

До слова: Чи має шанси "Динамо" пройти "Брюгге" у Лізі чемпіонів: букмекери дали свій прогноз

Чим важливий матч

Всім. Це Ліга чемпіонів, це очки в рейтинг клубу та України, а також чималі призові. "Динамо" треба перемагати, щоб проходити у плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів. При цьому якщо "Брюгге" заб'є гол, "Динамо" треба буде перемагати з різницею у два і більше голів. Задача не те, щоб непосильна для киян, але ставить чимало вимог. Це і надійна гра у захисті, і нестандартні дії попереду. А з цим у "Динамо" є ще проблеми. Не набрав кондицій капітан Віктор Циганков, Жерсон Родрігеш лише приєднався до команди.

"Динамо" має шанси перемогти "Брюгге" вдома. Але шанси пройти у наступний раунд має саме бельгійська команда. Але все вирішить гра.

Перед матчем

Київське "Динамо" не надто вдало провело час між матчами проти "Брюгге". Календар випав так, що команда зіграла центральний матч чемпіонату вже у третьому турі, коли приймала вдома "Шахтар". І зазнала поразки. За киян забив новачок Жерсон Родрігеш. Але "гірники" виявилися сильнішими завдяки точним ударам Мораеса та Марлоса. При цьому в обох голах варто відзначити помилку захисників "Динамо".

А вже після матчу на полі сталася сутичка між гравцями.

А от і відео сутички гравців "Динамо" та "Шахтаря" після матчу

Натомість "Брюгге" на вихідних на виїзді перемогло "Остенде". Голами вже у другому таймі відзначилися Окереке та Тау. При цьому обоє гравців вийшли на заміну.

Слово тренерам

"Ми вже переключилися на "Брюгге". Це різні турніри та абсолютно різні стратегії. Завтра – кубковий поєдинок. Психологічно ми готові, футболістам необхідно викинути все з голови та зосередитися на "Брюгге". Це вже шостий матч за короткий проміжок часу. Ми повинні проявити характер і силу волі, інакше перемогти буде складно", – заявив перед матчем головний тренер "Динамо" Олександр Хацкевич.

Читайте також: Матч "Динамо" проти "Брюгге" у Лізі чемпіонів обслужить фартовий для киян арбітр

"Останнім часом ми граємо у напруженому графіку, але загалом я задоволений станом команди. Гра проти "Динамо" покаже, наскільки ми готові. Ми виграли на старті сезону три поєдинки, але лише час покаже, чи зможемо ми витримати такий темп. Ми намагаємося грати та досягати результату в кожному матчі. Але сезон – це не спринт, а марафон, до якого потрібно добре підготуватися. Якщо говорити про першу гру, то в першому таймі на полі був справжній "Брюгге", а от у другому – "Брюгге"-середняк. У вівторок ми спробуємо показати наш рівень. Будемо атакувати та намагатися забити. Відбиватися точно не будемо. Наше завдання – пройти до наступного етапу", – заявив головний тренер "Брюгге" Філіпп Клеман.

Закриті трибуни стадіону

Однак "Динамо" не зможе розраховувати на повну підтримку трибун НСК "Олімпійський". Згідно з рішенням Дисциплінарного комітету УЄФА закрито для відвідування сектори 41-62 НСК "Олімпійський". Дане покарання накладено за неналежну поведінку вболівальників у матчі 1/16 фіналу Ліги Європи між "Динамо" та грецьким "Олімпіакосом" (використання піротехніки, кидання сторонніх предметів на поле, спроби вибігання глядачів).

Читайте також: Скандали в УПЛ – погрози "Динамо" через телепул, "Шахтар" проти титульного спонсора