Динамо – Львів: де дивитися онлайн матч чемпіонату України

Київське "Динамо" у неділю, 26 травня, прийматиме на власному полі "Львів". Матч можна буде переглянути як на стадіоні, так і по телебаченні та онлайн.

Матч "Динамо" – "Львів" по телебаченні покаже телеканал "2+2". Початок трансляції о 17:00. На сайті цього ж каналу матч можна буде переглянути й онлайн. До слова: Динамо – Львів: прогноз букмекерів на матч чемпіонату України Онлайн-трансляцію матчу "Динамо" – "Львів" проведе також і FootballHub. Трансляція розпочнеться о 17:00. Також матч покаже й офіційний YouTube-канал ФК "Динамо". Трансляція зі стадіону розпочнеться о 16:40. Матч "Динамо" – "Львів" дивитися онлайн можна буде на сайті Спорт24. Трансляція розпочнеться перед самим поєдинком. Нагадаємо, "Динамо" займає друге місце у чемпіонаті України, "Львів" посідає шосту сходинку. До кінця турніру жодна з команди не змінить свого місця.