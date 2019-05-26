Динамо – Львів: де дивитися онлайн матч чемпіонату України

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Динамо – Львів: де дивитися онлайн 26 травня 2019 - УПЛ
Динамо – Львів де дивитися

Київське "Динамо" у неділю, 26 травня, прийматиме на власному полі "Львів". Матч можна буде переглянути як на стадіоні, так і по телебаченні та онлайн.

Матч "Динамо" – "Львів" по телебаченні покаже телеканал "2+2". Початок трансляції о 17:00. На сайті цього ж каналу матч можна буде переглянути й онлайн.

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Онлайн-трансляцію матчу "Динамо" – "Львів" проведе також і FootballHub. Трансляція розпочнеться о 17:00.

Також матч покаже й офіційний YouTube-канал ФК "Динамо". Трансляція зі стадіону розпочнеться о 16:40.

Матч "Динамо" – "Львів" дивитися онлайн можна буде на сайті Спорт24. Трансляція розпочнеться перед самим поєдинком.

Нагадаємо, "Динамо" займає друге місце у чемпіонаті України, "Львів" посідає шосту сходинку. До кінця турніру жодна з команди не змінить свого місця.

 

 

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол ФК Львів Динамо
Джерело: 24 канал
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