"Динамо" здобуло вольову перемогу над "Львовом"

Київське "Динамо" на матч з "Львовом" виходило вже у статусі команди, яка завоювала срібні нагороди. Але для київського клубу це був останній домашній матч у цьому сезоні. "Львів" же втратив шанси поборотися за місце у Лізі Європи.

Динамо – Львів 2:1

Голи: Бєсєдін, 78, Бурда, 84 – Алваро, 16

перед початком матчу київське "Динамо" представило форму, в якій команда виступатиме наступного сезону. На ній присутній і автограф Валерія Лобановського.

До слова: "Динамо" офіційно представило форму на новий сезон

Розпочали гру команди доволі активно. "Динамо" першим мало можливість вийти вперед. На 12-тій хвилині лише захисник Парамонов вибив м’яч майже з порожніх воріт після удару Бєсєдіна. За хвилину "Львів" відповів своїм моментом. Киян від пропущеного голу після удару Бруно врятував Бущан та штанга. А після кутового – удар Мартана вище воріт.

Шок для "Динамо" та радість для "Львова" сталися на 16-ій хвилині. Алваро отримав пас на кут штрафного майданчика. Перед ним був Сідклей, але бразилець пробив у ближній кут. Бущан не врятував.

Поки "Динамо" приходило до себе після такого удару, "Львів" мало не забив вдруге. Але цього разу Бущан врятував.

На 25 хвилині Шапаренко небезпечно пробивав по воротах суперника. М’яч вдарився об газон перед самим голкіпером, і Бандура не зумів зафіксувати його. Але у стрибку дотягнувся та вибив його з-під ніг Русина, який готовий вже був забивати гол.

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Такий перебіг подій не надто влаштовував тренера "Динамо". Тож вже на 27-ій хвилині Хацкевич вдався до заміни, знявши з гри Сідклея. Замість нього вийшов Миколенко. За хвилину "Динамо" могло зрівнювати рахунок у матчі. Знову пробивав Шапаренко. Цього разу повз дальню штангу.

Значно активніше "Динамо" заграло у другому таймі. "Львів" не надто активно йшов вперед, утримуючи позитивний для себе результат. Хоча до кінця матчу ще залишалося 45 хвилин. На 50-ій хвилині Бєсєдін міг зрівняти рахунок. Але на заваді стала перекладина воріт після удару головою.

Зрівняти рахунок "Динамо" зуміло аж на 78-ій хвилині. Цього разу Бєсєдін головою пробив у рамку воріт. Де Пена навісив з краю поля, і нападник головою таки відправив м’яч у ворота Бандури.

Перемогу "Динамо" міг приносити Шепелєв, коли пробивав з небезпечної позиції. Але врятував Бандура, витягнувши м’яч з кута воріт. Та після цього призначили кутовий, який подавав Де Пена. М’яч полетів точно на голову Бурді, який і вивів "Динамо" вперед. А Де Пена записав другий результативний пас на свій рахунок у цьому матчі.

Та на 88-ій хвилині "Львів" міг зрівняти рахунок. Після подачі з кутового Бущан кулаками не надто вдало вибив м’яч. Якраз туди, де перебував Мартан. Бразилець пробивав по воротах вже повз голкіпера. Але захисник зумів вибити м’яч. Добивання Ферейри – повз ворота.

Відповідь "Динамо" – прорив Бєсєдіна та удар з кута низом. Але Бандура зачепив м’яч, а Дуелунд не зумів зреагувати на цей відскок.

"Динамо" таки зуміло втримати позитивний результат. Але це вже ні на що не вплине.