У матчі між київським "Динамо" та "Маріуполем" донецький "Шахтар" міг стати чемпіоном. Для цього треба було, щоб азовська команда відібрала очки у киян. Але цього не сталося.

Динамо – Маріуполь 2:1

Голи: Де Пена, 32, Циганков, 87 – Федорчук, 90+2

"Динамо" за перший тайм створило чимало моментів, щоб відзначитися та довести рахунок до розгромного. Але надійно у воротах "Маріуполя" діяв Худжамов. Коли ж голкіпер не встигав, на допомогу приходила рамка воріт. Так, в одній з атак Циганков влучив у перекладину. У другому таймі він ще раз перевірить каркас воріт суперників на міцність. Але без забитого голу з поля не піде.

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У середині першого тайму "Динамо" заробило кутовий, який пішов подавати Циганков. Навісив він не у гущу гравців, а не Де Пену, який набігав у штрафний майданчик. Уругваєць у падінні відправив м'яч у ворота "Маріуполя".

Дещо вирівняти гру гості змогли лише у другому таймі. Але Зубков не реалізував свої нагоди. Хоча їх дозволили створити чимало. Один раз нападник навіть виходив сам на сам на ворота "Динамо". Але переграти Бущана не зумів.

Коли матч наближався до кінця, "Динамо" забило другий гол. Відзначився Циганков, а асистував йому Де Пена. Саме він подав з кутового, Фомін вибив м'яч, який підхопив Циганков. Другим дотиком він точно пробив у кут воріт.

Та на цьому матч не закінчився. Коли вже йшов доданий арбітром час, Федорчук скороти відставання своєї команди. Але розвинути у більше це не вдалося.

"Динамо" перемагає і ще на день зберігає шанси чемпіонства. "Маріуполь" же залишився на п'ятому місці, яке дає право на участь у Лізі чемпіонів наступного сезону.