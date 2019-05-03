Динамо – Олександрія: прогноз букмекерів на матч чемпіонату України

Динамо" намагається наздогнати у турнірній таблиці донецький "Шахтар" й вимушене перемагати "Олександрію" у 27-у турі чемпіонату України. "Олександрія" посідає третє місце й практично гарантувала собі бронзові нагороди. Букмекери оцінили шанси клубів на перемогу в очній грі.

Прогноз на матч "Динамо" – "Олександрія"

"Олександрія" два поспіль сезони є каменем спотикання для "Динамо". У минулому розіграші чемпіонату України підопічні Володимира Шарана відібрали очки в киян, зігравши внічию. Згодом через втрату очок у грі з "Олександрією" кияни не змогли поборотися за золоті нагороди. Цього сезону "жовто-чорні" також насолили столичній команді. "Олександрія" перемогла "Динамо" у 16 турі й це поки остання поразка "синьо-білих" у чемпіонаті.

Наразі "Динамо" програє "Шахтарю" 7 очок і зберігає математичні шанси стати чемпіоном. Для цього підопічні Олександра Хацкевича повинні перемагати в кожній грі та надіятися на осічки "гірників". "Олександрія" впевнено утримує третє місце й надзвичайно близька, щоб вперше у своїй історії здобути бронзові нагороди УПЛ. Окрім того, третє місце гарантує підопічним Шарана участь у груповому етапі Ліги Європи.

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Востаннє "Динамо" програвало в рідних стінах ще "Львову" 28 жовтня. Після цього кияни в рамках чемпіонату України перемогли всіх суперників, окрім "Шахтаря", з яким розділили очки. Коефіцієнт на те, що "Олександрія" зможе завдати поразки столичному клубу – 9,25. А ось перемогу підопічних Хацкевича букмекери оцінили коефіцієнтом 1,37. Нічия, яка точно не буде прийнятним результатом для киян, – 4,75.

"Динамо" не надто багато забиває у цьому чемпіонаті. Однак у трьох домашніх матчах, які кияни провели у 2019 році вдома, вони забили 9 м'ячів. Коефіцієнт на те, що в основний час буде забито більше, аніж 2,5 голи – 1,95. Забиті м'ячі обох клубів букмекери оцінили коефіцієнтом 2,32.

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Остання гра між командами на НСК "Олімпійський" завершилася мінімальною звитягою "біло-синіх". Коефіцієнт на те, що "Динамо" знову переможе "Олександрію" в один м'яч – 3,45. На перемогу "Олександрії" в один гол букмекери дають коефіцієнт 9,20.

Столичний клуб не пропускає на власному полі ось уже як п'ять поспіль матчів у чемпіонаті України. Коефіцієнт на те, що "Олександрія" заб'є свій перший гол в першому таймі – 3,80. Перший м'яч гостей у другому таймі – 4,30. Коефіцієнт на те, що підопічні Шарана не заб'ють киянам – 1,74.

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Коефіцієнт на те, що "Динамо" переможе "Олександрію" з рахунком 1:0 – 5,5. А ось перемога гостей з рахунком 1:2 оцінена букмекерами коефіцієнтом 26. Перемога "біло-синіх" з рахунком 2:1 – 8.

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Букмекери дають коефіцієнт 3,3 на те, що "Динамо" переможе "Олександрію", але обидві команди відзначаться забитими голами. Якщо ж обидва колективи заб'ють, але переможуть гості – 17.

Поєдинок 27-го туру чемпіонату України "Динамо" – "Олександрія" відбудеться у суботу, 4-го травня. Результат матчу читайте на сайті Спорт24.

Дивіться відео: прогноз букмекерів на матч чемпіонату України

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