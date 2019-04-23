Динамо – Шахтар: де дивитися онлайн матч УПЛ
Топ-матч чемпіонату України між "Динамо" та "Шахтарем" 24 квітня буде доступний до перегляду вболівальникам як по телебаченні, так і онлайн. У тому числі на сайті Спорт24.
По телебаченні матч "Динамо" – "Шахтар" покаже телеканал "2+2". Початок трансляції о 18:30. Тоді ж і розпочнеться матч. Також матч "Динамо" – "Шахтар" можна буде подивитися онлайн на сайті телеканалу.
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Онлайн матчу "Динамо" – "Шахтар" буде доступний і на сайті Спорт24. Посилання на нього буде опубліковано ближче до початку матчу.
Матч "Динамо" – "Шахтар" відбудеться у середу, 24 квітня. Початок зустрічі о 18:30. Відео голів та огляд – на сайті Спорт24.
Джерело: 24 канал
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